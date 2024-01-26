Девушка показала трюк, обеспечивающий "лучший сон в жизни" (фото, видео)

По словам блогерши, это очень удобно и творит настоящие чудеса.

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Американская блогерша Келли Гейли поделилась неочевидным способом, как хорошо выспаться, с помощью обертывания лица свитером. Как именно это работает, девушка подробно рассказала в своем TikTok.

"У меня лучший сон в своей жизни уже 4 ночи подряд. Давайте я покажу вам, как сломать эту систему", — заявила Хейли в видео, которое сейчас набрало более 12 млн просмотров.

Ее метод заключается в следующем: нужно сложить свитер пополам так, чтобы рукава свисали, а затем накинуть его на лицо, но оставив нос и рот открытыми. Далее следует плотно завернуть рукава под подбородок и за голову.

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По словам блогерши, это очень удобно и творит настоящие чудеса.

Многие пользователи в комментариях признали, что проверяли описанный способ и остались довольны результатом. Некоторые пошутили, что Хейли открыла секреты "черной магии".

Келли поделилась лайфхаком, как улучшить качество сна Фото: TikTok

Однако нашлись и критики, они выразили обеспокоенность относительно безопасности: ведь плотное обматывание лица кофтой может привести к удушью или перегреву.

"Я сплю с маской для сна, а также подушкой на лице, на боку и еще одной на талии. Одеяло — до самого рта, только нос открыт"

"Моя лучшая подруга в детстве спала, вот так завернувшись"

"Я буквально сплю так каждую ночь"

"Нет, это вызовет у меня сильный приступ паники"

"Просыпался бы с мыслью, что меня держат в заложниках"

К слову, на страницу Келли Хейли в TikTok подписалось более 49 тысяч человек.

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