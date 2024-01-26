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Девушка показала трюк, обеспечивающий "лучший сон в жизни" (фото, видео)

Как быстро заснуть, как выспаться, трюк, секрет, лайфхак, видео, прикол, тренды TikTok
Фото: TikTok | Блогерша Келли Гейли рассказала, как быстро заснуть и выспаться

По словам блогерши, это очень удобно и творит настоящие чудеса.

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Американская блогерша Келли Гейли поделилась неочевидным способом, как хорошо выспаться, с помощью обертывания лица свитером. Как именно это работает, девушка подробно рассказала в своем TikTok.

"У меня лучший сон в своей жизни уже 4 ночи подряд. Давайте я покажу вам, как сломать эту систему", — заявила Хейли в видео, которое сейчас набрало более 12 млн просмотров.

Ее метод заключается в следующем: нужно сложить свитер пополам так, чтобы рукава свисали, а затем накинуть его на лицо, но оставив нос и рот открытыми. Далее следует плотно завернуть рукава под подбородок и за голову.

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По словам блогерши, это очень удобно и творит настоящие чудеса.

Многие пользователи в комментариях признали, что проверяли описанный способ и остались довольны результатом. Некоторые пошутили, что Хейли открыла секреты "черной магии".

Как быстро заснуть, как выспаться, трюк, секрет, лайфхак, видео, прикол, тренды TikTok Fullscreen
Келли поделилась лайфхаком, как улучшить качество сна
Фото: TikTok

Однако нашлись и критики, они выразили обеспокоенность относительно безопасности: ведь плотное обматывание лица кофтой может привести к удушью или перегреву.

  • "Я сплю с маской для сна, а также подушкой на лице, на боку и еще одной на талии. Одеяло — до самого рта, только нос открыт"
  • "Моя лучшая подруга в детстве спала, вот так завернувшись"
  • "Я буквально сплю так каждую ночь"
  • "Нет, это вызовет у меня сильный приступ паники"
  • "Просыпался бы с мыслью, что меня держат в заложниках"
@calliegaley Loling at myself but I swear it works just try it #grwm #getreadywithme #haul #nightroutine #morningroutine #foryou #foryoupage #fyp #sleep #sleephack ♬ original sound - CALLIE GALEY

К слову, на страницу Келли Хейли в TikTok подписалось более 49 тысяч человек.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.