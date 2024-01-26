Львенок в кабриолете Bentley шокировал жителей курортного городка (видео)

Покупать этих животных в Таиланде не запрещено законом, однако нужно получить официальное разрешение от чиновников.

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Полиция Таиланда арестовала женщину по имени Саванджит Косунгнерн после того, как ее домашнего львенка увидели в салоне Bentley на улицах курортного города Паттайя. Как позже оказалось, у хозяйки животного не было на это официального разрешения, пишет The Telegraph.

Скандал разгорелся, когда в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть львенка с ошейником, сидящего на заднем сиденье белого кабриолета Bentley. За рулем был друг владелицы опасного зверя, гражданин Шри-Ланки.

Львенок в роскошном авто привлек внимание жителей курортного городка Фото: YouTube

Хотя покупать львов в Таиланде не запрещено законом, однако зверя нужно официально зарегистрировать.

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По предварительным данным, Саванджит приобрела львенка у тайца из провинции Накхонпатхом. Продавец помог доставить животное в Паттайю, однако перед этим не проверил, имеет ли новая владелица соответствующие документы. Именно поэтому их сделка признается незаконной.

Женщине предъявлено обвинение во владении диким животным без разрешения. За это ей грозит до одного года тюрьмы и штраф до 100 тысяч батов (около 106 тыс. грн).

Полиция также хотела арестовать шри-ланкийца, который катался со львом на Bentley и жил с ним на своей арендованной вилле с бассейном. Однако правоохранителям не удалось этого сделать, поскольку подозреваемый уже покинул Таиланд. Ему грозило до полугода тюрьмы и штраф в 50 тысяч бат (около 53 тыс. грн) за выгул зверя в общественном месте.

Кроме того, будет наказан таец, который продал львенка Саванджит без проверки документов.

По официальным данным, в Таиланде сейчас легально содержатся 224 льва.

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