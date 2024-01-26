Мужчина хранил во дворе статую греческого бога, которую разыскивали на протяжении 30 лет

Скульптура в хорошем состоянии, хотя все это время хранилась без должного ухода, сообщают эксперты.

Related video

Статуя греческого бога, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки. Об этом удивительном случае пишет издание UPI.

Как выяснилось, скульптуру хранил у себя дома мужчина, который в 1996 году участвовал в реконструкции особняка Бельведер — престижного места для проведения мероприятий в центре Луисвилля.

"Папа сказал, что ее выбросили работники строительной бригады. Он спросил, можно ли забрать себе, и ему разрешили. Так эта статуя оказалась в нашем дворе", — рассказал журналистам Дэвид Грир, сын мастера.

Читайте также:

Мужчина нашел в подвале 40-летний напиток со "странными" свойствами

Вылезла из решетки климат-контроля: водитель нашел в своем авто метровую змею

Мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома

Эксперты отмечают, что в скульптуре воплощен образ греческого бога Пана, который играет на флейте.

"Я понятия не имела, что это такое. Ну, просто какой-то мужчина играет на флейте. Ладно, подумала я, это же искусство", — вспоминает сестра Грира Шери Экл.

Статую разыскивали на протяжении 30 лет

В декабре семейство решило провести собственное расследование и с удивлением для себя выяснило, что отдел искусства мэрии Луисвилля уже много лет ищет это произведение авторства Шарлотты Прайс.

"Дэвид связался с городскими властями и сказал: "Эй, кажется, у нас то, что принадлежит вам". Он решил вернуть статую городу, поэтому мы счастливы, что она снова у нас", — заявила Джессика Кинкейд, директор управления искусства и креативных индустрий.

По ее словам, статуя находится в хорошем состоянии, хотя около 30 лет хранилась без должного ухода. Сейчас ее оценивают эксперты. В ближайшее время городские власти решат, где именно установят это произведение искусства.

Сам Грир рад, что статуя вернулась к законным владельцам.

Читайте также:

Супруги купили старую лодку и превратили ее в дом на воде

Женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме

Женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме

После развала самолета в воздухе нашли iPhone: от увиденного на экране холодеет сердце