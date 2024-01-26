Пассажир самолета из-за неудачной шутки в мессенджере поднял в воздух истребители

18-летнему Адити Верми предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Если его признают виновным, то могут обязать выплатить штраф — более 120 тысяч долларов.

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Пассажир авиакомпании easyJet, заставивший испанские военно-воздушные силы поднять в небо истребители, предстал перед судом. Об этом пишет издание The Telegraph.

Сообщается, что в июле 2022 года 18-летний Адити Верма вместе со своими друзьями летел авиакомпанией easyJet из лондонского аэропорта Гатвик на испанский курорт Менорка.

Перед вылетом Верма написал своему другу в Snapchat: "Лечу взрывать самолет (я член движения "Талибан")".

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Службы безопасности переловила это подозрительное сообщение и передала информацию испанским властям, которые, в свою очередь, отправили за авиалайнером два истребителя F-18. Те сопровождали самолет вплоть до посадки в аэропорту прибытия.

"Я не планировал вызвать панику в обществе или причинить кому-то вред", — пояснил Верма в суде и добавил, что это была "плохая шутка" в частном разговоре с друзьями.

Адити Верма предстал перед судом из-за неудачной шутки о Талибане и подрыве самолета Фото: DMS/GC/SOLARPIX

Сначала парень подумал, что истребители сопровождают самолет в рамках военных учений, связанных с российско-украинской войной.

Пассажиру предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Если его признают виновным, то могут обязать выплатить штраф более 120 тысяч долларов. Около 103 тысяч долларов из этой суммы — возмещение расходов министерству обороны Испании за вылет истребителей.

"Адити не публиковал свое сообщение в Facebook и не рекламировал его. То, что он сделал, эквивалентно шутке в машине с друзьями. Этому мальчику было 18 лет. На время каникул он отправился в отпуск с друзьями, и это было вознаграждение за отличную учебу в школе. Когда ребята приземлились в Менорке, то поняли, что попали в настоящий кошмар", — заявила адвокат обвиняемого, она просит у суда более мягкого наказания для своего клиента.

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