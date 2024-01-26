Танцующий на взлетно-посадочной полосе пингвин парализовал работу аэропорта (фото)

Вероятно, птица пролезла под забором, окружающим взлетную полосу. Администрация аэропорта уже усовершенствовала ограждение, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.

Related video

Маленький синий пингвиненок "танцевал" на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Веллингтона в Новой Зеландии, из-за чего пришлось задержать несколько рейсов. О курьезной истории написало местное издание Stuff.

Пингвина вида корора на горизонте заметил пилот авиакомпании Air Chathams. Он немедленно проинформировал сотрудников аэропорта, которые выбежали и поймали птицу.

Птицу поймали и завернули в полотенце Фото: Wellington Airport

"Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока персонал аэропорта Веллингтона справится со своей миссией — помочь необычному гостю. В то время датчики на взлетной полосе показывали 50 градусов, так что неудивительно, что пингвину было там не очень уютно!" — говорится в сообщении аэропорта в социальных сетях.

Читайте также:

Бобер, который построил свой дом в водосточной трубе, вызвал наводнение и блокаду города

"Они повсюду": в Британии "банда" овец терроризирует целый городок

"Возможно новый вид": в США на ночную камеру сняли "загадочного зверя"

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса расположена вплотную к скалистому побережью столицы Новой Зеландии.

Позже были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть напуганного пингвина, помещенного в картонную коробку и завернутого в полотенце. Представители аэропорта заявили, что птицу отвезли в зоопарк Веллингтона, ею займутся специалисты.

"Это очень необычный случай, раньше такого не случалось, чтобы пингвин посещал нас таким образом", — говорит инспектор дикой природы аэропорта Веллингтона Джек Говарт.

Пингвин спасен и теперь в надежных руках Фото: Wellington Airport

Вероятно, пингвин пролез под забором, окружающим взлетную полосу. Администрация аэропорта уже усовершенствовала это ограждение, чтобы в будущем не допустить попадания "пернатых друзей" в неприятности.

По словам представителей зоопарка, пойманному пингвину всего 6 недель. Птица худая и голодная, но в целом чувствует себя хорошо. Ветеринары посадили ее на специальную диету для набора веса.

К слову, корора — самый маленький в мире вид пингвинов. Их рост обычно составляет 25 см, а вес — примерно 1,1 кг.

Читайте также:

Сварливые попугаи нецензурными словами "подорвали" репутацию зоопарка: их ждет новое наказание

Может сделать каждый: 17-летняя девушка стала миллионершей благодаря морским свинкам

Миниатюрным хвостикам крошечные заботы: ученые выяснили, почему маленькие собаки живут дольше