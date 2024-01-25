Все еще в доме: профессор обнаружил в ванной редчайшую ядовитую многоножку (фото)

Ричард Джонс предположил, что насекомое проникло в его дом из-за глобального потепления. Сейчас многоножка остается "на свободе" у него дома, где он пользуется возможностью изучить ее поведение.

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В Великобритании профессор Ричард Джонс из Лестерского университета обнаружил редчайшую ядовитую многоножку прямо у себя дома. Об этом пишет University of Leicester.

Необычное насекомое было найдено в ванной комнате. Джонс решил показать свое необычное открытие специалисту по членистоногим и ракообразным, Стиву Грегори. После ближайшего рассмотрения выяснилось, что в доме профессора обосновалась обыкновенная мухоловка — ядовитая многоножка, которая охотится на мух, тараканов, пауков и других мелких членистоногих.

Мухоловка считается самой быстрой многоножкой в мире. Используя свои длинные передние ноги, животное цепляется за добычу, а затем впрыскивает в нее яд.

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Обыкновенная мухоловка обитает в основном в Средиземноморском регионе, но также распространилась по большей части Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В Великобритании она встречается крайне редко. С 1883 года в стране было зарегистрировано всего 38 подтвержденных встреч с этими многоножками.

Профессор Ричард Джонс из Лестерского университета Фото: SWNS

Однако в последние несколько лет количество сообщений об обнаружении обыкновенных мухоловок в Великобритании возросло. Эксперты предполагают, что одним из факторов, повлиявших на это, является глобальное потепление. Они считают, что изменение климата позволит обыкновенным мухоловкам распространиться севернее, чем обычно.

Доктор Джонс, работающий в Лестерском университете, сказал, что это наблюдение было добавлено в национальную базу данных Британского центра экологии и гидрологии. Он призвал людей следить за необычным и сообщать о своих открытиях.

"Есть несколько блестящих экспертов, готовых помочь и подтвердить идентификацию. Подобные встречи являются напоминанием о том, что по мере того, как мир нагревается, нам следует ожидать неожиданностей. Эта сороконожка в буквальном смысле доказала это", — добавил профессор.

Используя свои длинные передние ноги, животное цепляется за добычу, а затем впрыскивает в нее яд Фото: SWNS

Доктор Джонс сказал, что многоножка остается "на свободе" у него дома, где он пользуется возможностью изучить ее поведение.

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