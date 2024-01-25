"Подземный лагерь": бездомные живут в пещерах с мебелью и горой мусора (фото)

По словам сотрудников полиции, во время проверки "жилых помещений" было вывезено почти 3500 килограммов мусора, для которых понадобилось целых два грузовика и трейлер.

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Бездомные люди в Калифорнии (США) были замечены в опасных пещерах на берегу реки, в которых жили. Их "жилища" были обставлены мебелью и другими предметами, а затем очищены полицией и волонтерами. Об этом пишет New York Post.

Подземные пещеры глубиной 7 метров располагались вдоль реки Туолумн в Модесто, и добраться до них можно было по самодельным лестницам, вырубленным в склоне холма.

"В этом районе часто встречаются бродяги и нелегальные лагеря, которые вызывают опасения из-за того, что они фактически являются пещерами", — говорится в заявлении местного полицейского управления.

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По словам полицейских, во время проверки жилых помещений было вывезено почти 3500 килограммов мусора, для которых понадобилось целых два грузовика и трейлер. На фотографиях изнутри одной из пещер виден стол, ящики с припасами и даже пара полок с едой и приправами. У другой внутри нашли стул и другие вещи.

"Нам было трудно понять, как они поместили туда столько вещей, учитывая, как трудно было доставить их в гору и обратно", — рассказал Крис Гаптилл, волонтер группы "Operation 9-2-99".

Внтури пещер было много мебели и мусора Фото: CBS News

Трейси Рохас, которая живет недалеко от "подземного лагеря", рассказала журналистам, что если пещеры обрушатся, то могут пострадать многие люди. Она сказала, что некоторые пещеры были полностью обставлены постельными принадлежностями. Внутри также нашли также наркотические вещества и другую контрабанду.

"Вы можете видеть крючки на стене, на которых свисали бутылки и другие вещи. Я считаю, что бездомным нужно уделять больше внимания. Они находятся в той точке, когда вы можете видеть, что они в отчаянии", — сказала Рохас.

Всего во время уборки полицейские и волонтеры расчистили восемь пещер. Они предполагают, что их жители вскоре вернутся. Офицеры заявила, что продолжают работать с местными службами, чтобы "вызволить" бездомных из пещер и найти подходящее жилье.

Местные власти обеспокоены тем, что эрозия и паводковые воды представляют опасность для обитателей "подземного лагеря".

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