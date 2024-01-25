Пенсионерка оставила около 60 млн гривен любимым питомцам вместо детей (фото)

Женщина по фамилии Лю изменила свое мнение о наследстве, потому что дети не навещали ее и не ухаживали за ней, когда она болела. По ее словам, они редко с ней общаются.

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Пожилая женщина из Китая решила оставить свое состояние в 20 миллионов юаней (около 60 млн гривен) своим кошкам и собакам и ничего не давать своим взрослым детям. Об этом пишет SCMP.

Пенсионерка по фамилии Лю из Шанхая несколько лет назад составила завещание, в котором изначально не фигурировали животные. Однако она изменила свое мнение о наследстве, потому что ее дети не навещали ее и не ухаживали за ней, когда она болела. Кроме того, они редко с ней общаются. По словам Лю, ее поддерживают только ее домашние кошки и собаки.

Женщина изменила свое завещание и настояла на том, чтобы все ее деньги после смерти были направлены на уход за ее питомцами и их потомством. Местная ветеринарная клиника была назначена распорядителем ее наследства и отвечает за уход за животными.

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Издание отмечает, что хотя Лю хотела оставить все свои деньги непосредственно своим питомцам, это не законно в Китае. По словам Чен Кая, сотрудника главного управления Центра регистрации завещаний в Пекине, все же можно найти другие варианты, чтобы позаботиться о ее животных.

"Однако есть альтернативные варианты решения этой проблемы. Нынешнее завещание Лю является односторонним, и мы бы посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, для контроля над ветеринарной клиникой, чтобы обеспечить надлежащий уход за животными", — добавил он.

Женщина все еще может сменить свое завещание еще раз Фото: Sina Weibo

Другой сотрудник восточно-китайского отделения Китайского центра регистрации завещаний сказал, что они предупредили Лю о рисках, связанных с передачей всех ее денег в руки зооклиники, еще до того, как она составила свое последнее завещание.

"Мы сказали тетушке Лю, что если ее дети изменят свое отношение к ней, она всегда может изменить свое завещание еще раз", — сказал чиновник.

История Лю вызвала оживленную дискуссию в китайский социальных сетях о наследстве и семьях.

"Как же она была разочарована и убита горем, приняв решение ничего не оставлять своим детям", "Молодец. Если в будущем моя дочь будет плохо ко мне относиться, я тоже оставлю свой дом другим", — писали люди.

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