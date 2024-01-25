4-метровая акула-людоед заплыла на мелководье и распугала всех отдыхающих (видео)

Факт появления смертоносной хищницы был подтвержден спасательной службой с помощью вертолета.

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У побережья популярного пляжа Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной около 4 метров. Тревожное предупреждение от службы экстренных ситуаций штата Виктория поступило в 18:40 в среду, 24 января. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Если вы также увидели акулу, немедленно сообщите об этом, позвонив по номеру 000 (это экстренная служба в Австралии), или предупредите спасателей, если находитесь непосредственно на пляже", — говорится в сообщении.

На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

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Представитель службы экстренных ситуаций рассказал, что по состоянию на утро четверга предупреждение было снято, поскольку с тех пор акула больше не появлялась в поле зрения. Однако отдыхающих просят быть очень осторожными. Если акулу заметят снова, будет выдано новое предупреждение.

Пляж Сорренто в Австралии Фото: Pinterest

Представитель управления рыболовства штата Виктория сообщил, что факт появления акулы был подтвержден спасательной службой с помощью вертолета.

"Мы будем продолжать сотрудничать с другими ведомствами, чтобы следить за ситуацией. Обо всех опасных случаях обнаружения акул следует сообщать в полицию", — подчеркнул он и добавил, что на пляже установят предупредительный знак, который рекомендует воздержаться от купания в этой местности.

На сайте управления рыболовства Виктории также отмечается, что согласно инструкциям, при обнаружении угрозы спасатели должны немедленно предупредить пловцов, закрыть пляж и оказать помощь пострадавшим до приезда "скорой", если это необходимо.

К слову, в последнее время случаи появления белых акул у побережья залива Порт-Филип участились.

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