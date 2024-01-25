Бобер, построивший свой дом в водосточной трубе, вызвал наводнение и блокаду города (видео)

Чиновники объявили режим "Оставайтесь дома" и призвали жителей без надобности не выходить на улицу.

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Бобер, построивший свой дом в водосточной трубе, вызвал блокаду района Хрустальные озера в Ливингстоне, что в американском штате Техас. Об этом сообщает издание ABC 13 News.

Согласно сообщению администрации округа Полк, бобер построил плотину, заблокировавшую трубу водопропускного коллектора. Это вызвало подтопление во время сильных дождей. Поток воды размыл почву, в результате чего дорога обвалилась. Проехать по ней на авто или даже пройти пешком было просто невозможно.

Чиновники даже объявили режим "Оставайтесь дома" и призвали жителей без надобности не выходить на улицу.

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Чтобы исправить эту ситуацию, ремонтная бригада использовала самосвал и привезла целый грузовик с землей.

"Мы привозим землю, чтобы засыпать яму. Нам нужно добраться до конца водопропускной трубы и прочистить ее. Надеемся, что в 2-3 часа, возможно, мы его починим, и люди смогут спокойно ездить", — сказал один из рабочих.

Восстановительные работы, по предварительным оценкам, должны были длиться до 8 часов, однако по состоянию на 14:40 (местное время) в среду, 24 января, дорога уже была отремонтирована.

Власти города призывают жителей звонить по номеру 911 в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций в будущем.

Это уже не первый раз бобры приносят вред людям. Ранее Фокус писал, что семейная пара из Уэльса, чей сад подвергался ночным актам вандализма, обнаружила, что там промышляет бобер. Заинтересовавшись причиной, домовладельцы купили скрытую камеру, которая сняла, как животное плавает в пруду и валит деревья, чтобы построить себе плотину.

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