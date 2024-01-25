Пыталась отравить: уборщица фабрики подмешивала виагру в офисный кофе (фото)

О предполагаемом отравлении стало известно, когда один из работников заметил необычную жижу в своей чашке и опознал плавающие в ней синие и белые вкрапления. Еще одним доказательством стала запись с камеры видеонаблюдения.

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В Великобритании 62-летняя уборщица фабрики Карен Бил пыталась "отравить" своих коллег, подмешав виагру в кофе. Сама женщина не признает свою вину. Об этом пишет Daily Star.

Британка семь лет проработала на заводе Envirograf в Дувре (Англия). В среду, 24 января присяжные в Кентерберийском королевском суде узнали, что она была замечена на тайно установленной камере, предположительно возившейся с банкой растворимых гранул Nescafe Blend 37.

О предполагаемом отравлении стало известно, когда один из работников заметил необычную жижу в своей чашке и опознал плавающие в ней синие и белые вкрапления. Выступая в начале судебного процесса, прокурор Мэтью Ходжеттс сказал, что это было не то, что человек ожидает увидеть в своем кофе. В 13-минутном ролике с камер наблюдения видно, как Бил в синих латексных перчатках встряхивает банку и периодически высыпает часть содержимого, после чего ставит ее обратно на полку.

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Прокуроры также определили, что в одной из частей ролика она якобы пыталась предотвратить появление отпечатков пальцев на банке, когда натягивала рукав на руку. Полиция была поднята по тревоге после того, как ее якобы "поймали с поличным", сообщил суд.

Фабрика Envirograf в Дувре Фото: SWNS

В результате расследования в двух банках — в кабинете бухгалтера Катрины Грейвенор и в кабинете секретаря компании Джин Смит — были обнаружены ненормальные "ингредиенты", в том числе силденафил, препарат от эректильной дисфункции, продающийся под брендом "Виагра". В кофе также было обнаружено лекарство от повышенного холестерина. Однако Бил заявила, что "исследовала" банку, а вместо этого стала жертвой "злобных обвинений". Женщина отрицает оба факта преступления.

Хотя прокуроры отметили, что ни одно из найденных химических веществ не было токсичным или "обязательно вызвало бы проблемы", утверждалось, что своими предполагаемыми действиями она намеревалась причинить вред. По мнению суда, мисс Грейвенор установила камеру после того, как у нее возникли подозрения. Видеозапись была сделана в сентябре 2018 года, но к этому моменту Бил, как утверждается, уже подмешивала гранулы.

"Она намеревалась оказать определенное воздействие на этих двух женщин, подмешав им в кофе другие вещества. Вот почему обвинение утверждает, что она пыталась отравить. Она отрицает, что клала или пыталась положить какое-либо вещество в эти банки с кофе, и, возможно, собирается предположить, что эти обвинения против нее носят злонамеренный характер. Но обвинение утверждает, что эти вещества были подмешаны в кофе этих двух женщин в надежде и с намерением добиться определенного эффекта и, как минимум, вызвать у них раздражение", — сказал мистер Ходжеттс присяжным.

Карен не признает свою, настраивая на том, что она проверяла банки с кофе Фото: SWNS

Бил отрицала, что у нее были какие-либо претензии к мисс Грейвенор и мисс Смит. Она решительно заявила, что ничего не подсыпала в кофе, и сказала, что главный управляющий велел ей "присматривать за ним".

"Он просто сказал, что Катрина Грейвенор беспокоится о своем кофе и считает, что кто-то из ночного персонала подмешивает что-то, и чтобы я просто присмотрела за ним", — сказала Бил присяжным.

Обыск в доме женщины не выявил никаких химических веществ, которые могли бы использоваться для подмешивания кофе. Судебный процесс продолжается.

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