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Пассажир самолета с "аллергией на все" понюхал рыбное блюдо и провел 11 часов в туалете (фото)

Пассажиры самолета, курьезы на борту самолета, перелет, туризм, аллергия, заболевание, рыбное блюдо
Фото: Jam Press | Лукас Гонсалвес Диас провел 11 часов в туалете самолета

Пассажир сразу начал сильно потеть, покраснел и покрылся сыпью. К счастью, в уборной стоял фильтр, это позволило ему избежать опасности.

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32-летний профессор университета Лукас Гонсалвес Диас с аллергией "почти на все" провел 11 часов в туалете самолета. Это произошло после того, как он почувствовал запах рыбы, пишет издание The Mirror.

Накануне бразилец с радостью сел на самолет в Португалию с пересадкой в Париже. Предварительно пассажир сообщил экипажу о своих проблемах со здоровьем, поэтому надеялся на комфортное путешествие. Но произошла одна непрогнозируемая досадная история, испортившая ему весь перелет.

Пассажиры самолета, курьезы на борту самолета, перелет, туризм, аллергия, заболевание, рыбное блюдо Fullscreen
Лукас говорит, что у него аллергия "почти на все"
Фото: Jam Press

Проблемы начались, когда стюардессы взялись разносить еду, в частности блюдо из рыбы. Услышав аромат, который мог спровоцировать смертельную аллергическую реакцию, пассажир выпрыгнул из кресла и побежал в туалет, плотно закрыв за собой дверь.

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Лукас вспоминает, что сразу начал сильно потеть, покраснел и покрылся сыпью. К счастью, в туалете стоял фильтр, это позволило пассажиру избежать опасности в салоне самолета. Там он и просидел весь полет, читая от скуки инструкции на стене.

Сообщается, что врачи диагностировали у Гонсалвеса Диаса целый ряд аллергий, в частности на орехи, кокосы, корицу, ананасы, морепродукты, молочные продукты, зелень, латекс, пищевые красители и консерванты, ароматические химикаты, домашнюю пыль, плесень, некоторые виды пыльцы и на шерсть животных.

Пассажиры самолета, курьезы на борту самолета, перелет, туризм, аллергия, заболевание, рыбное блюдо Fullscreen
За последние 8 лет Гонсалвес Диас аж 20 раз попадал в больницу из-за острой аллергической реакции
Фото: Jam Press

Самый страшный приступ, сопровождавшийся анафилактическим шоком и остановкой сердца, произошел, когда в его дом в Виктории, что в Бразилии, донесся от соседей запах рагу из мидий и креветок. В тот день профессор едва не умер. К счастью, его друзья вовремя вызвали скорую помощь.

За последние 8 лет Гонсалвес Диас аж 20 раз попадал в больницу из-за острой аллергической реакции. Однако это не помешало бразильцу найти любовь — 3 года назад он женился на своей возлюбленной и с тех пор они счастливо живут вместе.

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