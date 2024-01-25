Пассажир самолета с "аллергией на все" понюхал рыбное блюдо и провел 11 часов в туалете (фото)

Пассажир сразу начал сильно потеть, покраснел и покрылся сыпью. К счастью, в уборной стоял фильтр, это позволило ему избежать опасности.

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32-летний профессор университета Лукас Гонсалвес Диас с аллергией "почти на все" провел 11 часов в туалете самолета. Это произошло после того, как он почувствовал запах рыбы, пишет издание The Mirror.

Накануне бразилец с радостью сел на самолет в Португалию с пересадкой в Париже. Предварительно пассажир сообщил экипажу о своих проблемах со здоровьем, поэтому надеялся на комфортное путешествие. Но произошла одна непрогнозируемая досадная история, испортившая ему весь перелет.

Лукас говорит, что у него аллергия "почти на все" Фото: Jam Press

Проблемы начались, когда стюардессы взялись разносить еду, в частности блюдо из рыбы. Услышав аромат, который мог спровоцировать смертельную аллергическую реакцию, пассажир выпрыгнул из кресла и побежал в туалет, плотно закрыв за собой дверь.

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Лукас вспоминает, что сразу начал сильно потеть, покраснел и покрылся сыпью. К счастью, в туалете стоял фильтр, это позволило пассажиру избежать опасности в салоне самолета. Там он и просидел весь полет, читая от скуки инструкции на стене.

Сообщается, что врачи диагностировали у Гонсалвеса Диаса целый ряд аллергий, в частности на орехи, кокосы, корицу, ананасы, морепродукты, молочные продукты, зелень, латекс, пищевые красители и консерванты, ароматические химикаты, домашнюю пыль, плесень, некоторые виды пыльцы и на шерсть животных.

За последние 8 лет Гонсалвес Диас аж 20 раз попадал в больницу из-за острой аллергической реакции Фото: Jam Press

Самый страшный приступ, сопровождавшийся анафилактическим шоком и остановкой сердца, произошел, когда в его дом в Виктории, что в Бразилии, донесся от соседей запах рагу из мидий и креветок. В тот день профессор едва не умер. К счастью, его друзья вовремя вызвали скорую помощь.

За последние 8 лет Гонсалвес Диас аж 20 раз попадал в больницу из-за острой аллергической реакции. Однако это не помешало бразильцу найти любовь — 3 года назад он женился на своей возлюбленной и с тех пор они счастливо живут вместе.

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