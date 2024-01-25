Популярная, но всегда одинока: "самая высокая женщина в мире" умерла в 23 года (фото)

После кремации прах блогерши до сих пор хранится в крематории, никто не пришел, чтобы его забрать.

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Умерла интернет-знаменитость Сяо Мо, которую фанаты называли "самой высокой женщиной в мире" и "великаном N1 из провинции Хунань". Предварительная причина смерти — осложнения после простуды, пишет издание The Sun.

У девушки из китайского Шаояна, рост которой составлял 2,3 м, врачи диагностировали целый ряд хронических заболеваний: проблемы со зрением, сердцем и другими внутренними органами.

Женщина регулярно выкладывала видео из своей повседневной жизни в соцсети Douyin Фото: AsiaWire

Сообщается, что судьба Сяо Мо была непростой: мать бросила ее еще в детстве, отношения с отцом также не сложились. Воспитанием девочки занимались бабушка с дедушкой.

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Последние годы она регулярно выкладывала видео из своей повседневной жизни в соцсети Douyin — китайской версии TikTok, где на нее подписалось более 152 тысяч человек. Многих заинтриговал ее феноменальный рост, ведь девушка была на четыре сантиметра выше звезды НБА Яо Мина.

Сяо Моназивали "самой высокой женщиной в мире" и "великаном N1 из провинции Хунань" Фото: AsiaWire

После кремации прах блогерши до сих пор хранится в крематории, никто не пришел, чтобы его забрать.

В комментариях под предыдущими постами интернет-знаменитости подписчики выражают соболезнования.

"Хорошего тебе пути. Надеюсь, в следующей жизни ты будешь здоровой и у тебя будут любящие родители", — написал один из пользователей сети.

"В начальной и средней школе она училась в одном классе с моей сестрой. Сяо Мо была очень добрым человеком, всегда помогала одноклассникам и со всеми легко находила общий язык", — добавил знакомый блогерши.

У Сяо Мо было много сторонников Фото: AsiaWire

Хотя некоторые считают Сяо Мо самой высокой женщиной в мире, на самом деле этот титул, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, принадлежит 25-летней турчанке Рюмейси Гельджи, чей рост составляет 236 см. Женщина страдает из-за редкого генетического заболевания — синдрома Вивера, вызывающего аномальный рост костей скелета.

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