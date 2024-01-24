Необычное место, куда рвались миллионы туристов, стало "вторым Чернобылем" (фото)

В 2016 году Нара Дримленд был полностью снесен, а на его месте возвели жилой комплекс.

Related video

Парк развлечений Нара Дримленд когда-то был одной из самых популярных достопримечательностей Японии — ежегодно его посещало около 1,6 млн туристов. Но со временем интерес к аттракционам упал и на протяжении десятилетий эта локация "пылилась". Подробнее об этом написало издание The Mirror.

В свое время этот парк даже называли "японским Диснейлендом". Гости съезжались сюда целыми семьями со всей страны, чтобы увидеть сказочный замок и покататься на ультрасовременных американских горках.

Парк развлечений Нара Дримленд в Японии Фото: Mediadrum World

Парк открыли в 1961 году как копию настоящего Диснейленда в Анахайме, что в штате Калифорния (США). Здесь были все характерные атрибуты — замок спящей красавицы, аттракционы, подвесная канатная дорога, а также собственные талисманы — медвежата Ран-тян и Дори-тян.

Читайте также:

Женщина поклялась не пускать в свой бункер даже родных

Самое большое колесо обозрения загадочно закрыли сразу после открытия

Огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма

Однако со временем количество посетителей начало сокращаться, особенно после открытия в 1983 году настоящего Диснейленда в Токио. В конце концов парк продали сети супермаркетов.

Нару Дримленд называли "японским Диснейлендом" Фото: Mediadrum World

В 2015 году мрачную атмосферу этого места удалось уловить немецкому фотографу Флориану Зайделю. На его снимках — некогда любимые посетителями аттракционы: сказочный замок, деревянные горки и карусели.

Парк открыли в 1961 году как копию настоящего Диснейленда в Анахайме Фото: Mediadrum World

Художнику удалось зафиксировать медленное разрушение легендарной локации, которая начала напоминать "второй Чернобыль".

Сообщается, что к 2016 году Нара Дримленд был полностью снесен, а на его месте возвели жилой комплекс.

Когда-то сюда ежегодно приезжало около 1,6 млн туристов. Фото: Mediadrum World

Читайте также:

Жители "затопленного" села умоляют о помощи

Женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме

Женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме