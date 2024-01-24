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Необычное место, куда рвались миллионы туристов, стало "вторым Чернобылем" (фото)

Второй Чернобыль, Нара Дримленд, Япония, интересные места, туризм, путешествия, города привидения, фото
Фото: Mediadrum World | Парк развлечений Нара Дримленд в Японии

В 2016 году Нара Дримленд был полностью снесен, а на его месте возвели жилой комплекс.

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Парк развлечений Нара Дримленд когда-то был одной из самых популярных достопримечательностей Японии — ежегодно его посещало около 1,6 млн туристов. Но со временем интерес к аттракционам упал и на протяжении десятилетий эта локация "пылилась". Подробнее об этом написало издание The Mirror.

В свое время этот парк даже называли "японским Диснейлендом". Гости съезжались сюда целыми семьями со всей страны, чтобы увидеть сказочный замок и покататься на ультрасовременных американских горках.

Второй Чернобыль, Нара Дримленд, Япония, интересные места, туризм, путешествия, города привидения, фото Fullscreen
Парк развлечений Нара Дримленд в Японии
Фото: Mediadrum World

Парк открыли в 1961 году как копию настоящего Диснейленда в Анахайме, что в штате Калифорния (США). Здесь были все характерные атрибуты — замок спящей красавицы, аттракционы, подвесная канатная дорога, а также собственные талисманы — медвежата Ран-тян и Дори-тян.

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Однако со временем количество посетителей начало сокращаться, особенно после открытия в 1983 году настоящего Диснейленда в Токио. В конце концов парк продали сети супермаркетов.

Второй Чернобыль, Нара Дримленд, Япония, интересные места, туризм, путешествия, города привидения, фото Fullscreen
Нару Дримленд называли "японским Диснейлендом"
Фото: Mediadrum World

В 2015 году мрачную атмосферу этого места удалось уловить немецкому фотографу Флориану Зайделю. На его снимках — некогда любимые посетителями аттракционы: сказочный замок, деревянные горки и карусели.

Второй Чернобыль, Нара Дримленд, Япония, интересные места, туризм, путешествия, города привидения, фото Fullscreen
Парк открыли в 1961 году как копию настоящего Диснейленда в Анахайме
Фото: Mediadrum World

Художнику удалось зафиксировать медленное разрушение легендарной локации, которая начала напоминать "второй Чернобыль".

Сообщается, что к 2016 году Нара Дримленд был полностью снесен, а на его месте возвели жилой комплекс.

Второй Чернобыль, Нара Дримленд, Япония, интересные места, туризм, путешествия, города привидения, фото Fullscreen
Когда-то сюда ежегодно приезжало около 1,6 млн туристов.
Фото: Mediadrum World

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