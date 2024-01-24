Рожденному в McDonald's ребенку родители придумали очень смешное имя (фото)

Появление малыша стало для всех неожиданностью, ведь он родился преждевременно — на две недели раньше срока.

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Эналисия Бек из Висконсина, что в США, родила ребенка на автостоянке McDonald's, поскольку не успела вовремя доехать в роддом. Теперь родители придумали новорожденному мальчику несколько шутливых имен. Об этом пишет издание Fox News.

Эналисия почувствовала, что у нее начались схватки, поздно ночью. Когда боль усилилась, женщина разбудила своего мужа Даниэла. Вызвав скорую, супруги немедленно отправились в больницу, но малыш решил не ждать.

Эналисия Бек рожала в багажнике своего авто на стоянке возле McDonald's Фото: Analysia Beck

"Я почувствовала, что рожу прямо сейчас. Мы должны подготовиться", — сказала тогда своему мужу Эналисия, у которой уже есть трое детей.

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Супруги припарковались на стоянке McDonald's. Женщина расположилась в багажнике авто, пока ждала свою маму, ехавшую следом на другой машине.

Бек не могла не думать о нелепости всей ситуации.

"Лежа в багажнике, я подумала: это реально случается в McDonald's! Невероятно!" — вспоминает она.

Появление малыша стало для всех неожиданностью, ведь он родился преждевременно — на две недели раньше срока.

Когда на место подъехали полицейские и парамедики, головку ребенка уже было видно. Через несколько минут Эналисия родила, однако подержать сына ей разрешили только в карете "скорой", потому что медикам необходимо было сначала проверить, все ли в порядке с новорожденным.

Семейство Беков шутливо называет мальчика МакФларри Фото: Analysia Beck Семейство Беков шутливо называет мальчика МакФларри Фото: Analysia Beck

Семейство Беков шутливо называет мальчика МакФларри и МакБеби "в честь" популярных блюд в меню McDonald's.

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