Хозяйка потеряла дар речи: пес раскопал во дворе нечто невероятное (видео)
Карина Ирби решила позвонить правоохранителям, чтобы сообщить о возможном преступлении.
34-летней Карине Ирби из Сиднея, что в Австралии, собака принесла жуткую находку. Это произошло в то время, когда известная фитнес-блогерша снимала "распаковку" для подписчиков своей страницы в Instagram.
В какой-то момент женщина услышала крики одной из ее гостей, которая была на втором этаже: "Здесь зубы, зубы!".
"Один из моих псов принес человеческие зубы... Это точно они", — говорит в видео Карина, снимая находку перед своей лестницей.
Под аккомпанемент истерического смеха подруг женщина присела, чтобы лучше рассмотреть остатки. Она сказала, что не уверена до конца в том, что это такое на самом деле.
"Скажите, пожалуйста, это настоящие или поддельные зубы из видеороликов? Не могу дождаться выводов полиции и судмедэкспертизы... Что за чертовщина", — говорится в подписи к видео.
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Затем австралийка положила жуткую находку на белый кусочек бумаги.
"Может, стоит вызвать копов?" — спросила у всех присутствующих взволнованная Карина, а одна из подруг начала звонить общему другу Раяну.
Женщины обсудили свои дальнейшие действия, продолжая осматривать зубы, но не касаясь их. Наконец, позвонили в полицию, чтобы сообщить о возможном преступлении.
"Нам нужно набрать правоохранителям, потому что, похоже, мы обнаружили человеческие останки. Это может быть как-то связано с криминалом", — сказала подруга Карины после разговора с "детективами".
Пост Ирби собрал более 6 тысяч лайков и множество комментариев.
- "Я работаю в сфере ухода за умершими, поэтому постоянно имею дело с различными частями человеческого тела. Так вот, эти зубы выглядят, как настоящие"
- "Верхний слой выглядит так, будто это грязь или процесс разложения, но зубы никогда не разлагаются полностью после смерти"
- "Немедленно верните зубной фее"
- "А что делать, если вдруг кого-то убили в саду, а пес принес зубы этой жертвы?"
- "Так это же собачьи!"
- "Тот, кто говорит, что это собачьи зубы, никогда не имел ни собаки, ни собственных зубов. Друзья, пересмотрите фото в Google"
К слову, на сайте местной полиции указано, что в случае обнаружения нельзя трогать человеческие останки. Кроме этого, не рекомендуется сфотографировать их, а также разглашать место нахождения.
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