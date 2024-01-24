Более 18 сантиметров: женщина отрастила самые длинные в мире волосы на руке (видео)

Американка Мэйси Дэвис-Сазерленд носит почетный титул обладательницы самых длинных волос на руке среди женщин.

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Жительница Калифорнии, что в США, попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря одному волоску на своей руке — его длина 18,4 сантиметра. Об этом сообщает Guinness World Records.

Мэйси Дэвис-Сазерленд рассказала, что заметила необычно длинный волос на руке только в 2012 году, когда училась в старших классах школы.

"Я была в Диснейленде с семьей моей лучшей подруги Кейли. Однажды ее брат указал на длинный волосок на моей руке. Даже хотел выдернуть его!" — вспоминает женщина.

Тогда Мэйси не дала этого сделать и решила вырастить его как можно длиннее, чтобы однажды побить мировой рекорд. По словам американки, волосок часто вырастал до 15 см, но обрывался или случайно выдергивался.

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Интересно, что даже длины в 14 см было достаточно для установления мирового рекорда, но Мэйси решила подождать еще несколько месяцев, чтобы получить более впечатляющую цифру.

В декабре феноменальная длина волоска была официально зафиксирована — 18,4 см. Теперь Дэвис-Сазерленд носит почетный титул обладательницы самых длинных волос на руке среди женщин.

Американка признается, что намерена продолжать отращивать волосы, пока не побьет абсолютный рекорд, который сейчас удерживает уроженец Калифорнии Дэвид Рид с показателем в 21,7 см.

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