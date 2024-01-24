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Кричала от боли: модель "окаменела" после операции по увеличению груди (фото)

Операция по увеличению груди, хирургическое вмешательство, медики, врачи, фото, Великобритания, Турция
Фото: коллаж Фокус | 22-летняя модель Хлоя Роуз до и после операции

Медперсонал снял с пациентки швы без обезболивания, а потом у нее развился некроз.

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22-летняя модель Хлоя Роуз пережила "адскую боль" и нуждалась в экстренной операции после того, как хирурги в Стамбуле удалили слишком много ткани на ее груди. Это привело к нарушению кровообращения и ряду других проблем, пишет газета Telegraph & Argus.

Хлоя говорит, что была "охвачена ужасом и травмирована" после пережитого. Ее операция должна была длиться 90 минут, но заняла целых пять часов.

Врачи сказали, что все прошло хорошо, но когда пациентка пришла в себя, то кричала от невыносимой боли.

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По словам сестры Хлои, Коллетт Пикеринг, медперсонал снял с пациентки швы без обезболивания, а потом у нее развился некроз.

Операция по увеличению груди, хирургическое вмешательство, медики, врачи, фото, Великобритания, Турция Fullscreen
22-летняя модель Хлоя Роуз после операции
Фото: GoFundMe

Чтобы как-то помочь пострадавшей оплатить профессиональную медицинскую помощь, был объявлен благотворительный сбор средств на платформе GoFundMe. Благодаря пожертвованиям удалось собрать более 8 тысяч фунтов стерлингов.

"Я сейчас жду экстренную операцию. Пережила ужас. Даже не могу достаточно поблагодарить всех, кто помог мне спастись. Нет слов", — написала Хлоя в своих соцсетях.

Операция по увеличению груди, хирургическое вмешательство, медики, врачи, фото, Великобритания, Турция Fullscreen
22-летняя модель Хлоя Роуз до и после операции
Фото: GoFundMe

Модель из Галифакса объяснила, что решилась на операцию, потому что хотела хорошо выглядеть и лучше себя чувствовать. Женщина выбрала именно Турцию для хирургического вмешательства, чтобы сэкономить, поскольку аналогичная процедура в Великобритании обходится значительно дороже.

Депутат парламента от Галифакса Холли Линч заверила пострадавшую, что МИД Великобритании занимается этим делом.

Операция по увеличению груди, хирургическое вмешательство, медики, врачи, фото, Великобритания, Турция Fullscreen
Хлоя была недовольна своей внешностью
Фото: GoFundMe

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