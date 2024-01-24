"Травма на всю жизнь": туристка проснулась в арендованной квартире с двумя незнакомцами
Девушка подала жалобу в сервис, занимающийся арендой жилья, и предоставила все необходимые доказательства, включая полицейский протокол.
Туристка, которую зовут Кайя, получила "травму на всю жизнь", проснувшись в съемной квартире с двумя незнакомыми мужчинами. Об этом курьезном случае девушка рассказала на своей странице в TikTok.
В вирусном ролике, собравшем более 705 тысяч просмотров, Кайя говорит, что во время недельного отпуска вместе со своей семьей сняла квартиру в Сан-Диего, что в США.
Все было хорошо, пока однажды рано утром она не услышала чьи-то голоса.
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"В гостиной появилось двое незнакомых мужчин, которых я никогда раньше не видела. Они кричали на нас: "Что вы здесь делаете? Это наш дом! Зачем вы вломились сюда?" — вспоминает девушка и добавляет, что эти люди обвинили ее семью в незаконном проникновении в жилье.
Чтобы решить конфликт, родители девушки показали незнакомцам подтверждение бронирования.
"Приехала полиция. Мы показали им бронь. Правоохранители задали несколько вопросов и сказали: "Ну ладно, спокойной ночи". И уехали", — рассказывает Кайя.
Путешественница подала жалобу в сервис VRBO, занимающийся арендой жилья, и предоставила все необходимые доказательства, включая полицейский протокол.
"Звучит ужасно. Мне очень жаль это слышать", — ответили сотрудники компании.
В комментариях пользователи TikTok посоветовали девушке обратиться в суд.
- "Никаких AirBnB или VRBO. Только отели. Такие вещи случаются постоянно. Они не могут контролировать арендодателей"
- "Поставьте этой арендной площади одну звезду и добавьте критический комментарий"
- "У нас городской совет утверждает краткосрочную аренду и, если нужно, требует от владельца подать официальное заявление. Обратитесь в государственные органы, они могут отозвать лицензию"
- "Опубликуйте адрес этого арендодателя и имя менеджера, чтобы никто больше не попал в такую ситуацию. Мне жаль, что вы пережили этот травматический опыт"
- "Однажды я заехал в хостел в 11 вечера и увидел грязные простыни и беспорядок на кухне. Уборщицы не приходили. Я позвонил владельцу, и он накричал на меня!"
Кайя ответила одному из комментаторов, что обращалась к профессиональному юристу за помощью.
"Адвокат сказал, что у нас есть основания требовать компенсацию. Надеюсь, не придется заходить так далеко", — добавила она.
@kaya.summer Please help me get their attention XOXO! @Vrbo you need to value your customers and their safety. Get it together. #vrbonightmare #travelnightmare #homeinvasion #fyp #foryou #storytime ♬ original sound - Kaya Summer
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