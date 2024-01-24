Настоящее чудо: ребенок родился с помощью кесарева сечения уже после смерти матери (фото)
Девочка была в смертельной опасности из-за недостатка кислорода, но ее удалось спасти. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков в больнице.
Младенец-сирота чудом появился на свет в секторе Газа после гибели матери в результате бомбардировки. Врачи извлекли ребенка из тела погибшей матери Ханади Абу Амши путем кесарева сечения. Об этой истории написало издание Metro.
Малышку доставили в больницу в конце декабря. После гибели матери девочка была в смертельной опасности из-за недостатка кислорода, но ее удалось спасти. Сейчас новорожденная находится в отделении интенсивной терапии больницы Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах.
Как сообщается, пока что родственников младенца найти не удалось. После выздоровления девочку отдадут на усыновление.
Читайте также:
"Забыл про булочку": женщина показала смешную реакцию мужа на ее третью беременность
Женщина после интрижки с сантехником 9 месяцев скрывала беременность
Вмещалась на ладони: в Великобритании родилась девочка весом 328 граммов
Вместе с тем, многие пациенты бегут из больницы Аль-Акса, опасаясь за свою жизнь.
"Здесь нет ни морфия, ни портативного кислорода. Мы не можем даже облегчить муки умирающих", — рассказала одна из врачей.
Мать девочки, как отмечают журналисты, погибла во время наступления Армии обороны Израиля, которое началось в ответ на теракт, устроенный ХАМАС в октябре.
С начала боевых действий в секторе Газа родилось в нечеловеческих условиях около 20 тысяч младенцев. По словам заместителя главы ЮНИСЕФ Теда Чайбана, ситуация в анклаве давно вышла из-под контроля.
В понедельник ЦАХАЛ объявил о начале масштабной операции по захвату Хан-Юниса — главного города на юге сектора Газа.
Читайте также:
Две матери одновременно забеременели от анонимного мужчины и обменялись детьми
"Хорошо для детского сада": в США четыре сестры забеременели одновременно
В американской больнице почти одновременно забеременели 22 сотрудницы