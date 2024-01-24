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Пролежали на дне 400 лет: показали сокровища с самого ценного в мире затонувшего корабля (фото)

Сокровища, затонувший корабль, драгоценности, драгоценности, ювелирные изделия, фото, выставка, США
Фото: The Winter Show | Галеон Nuestra Señora de Atocha покинул Гавану в начале сентября 1622 года.

Три ювелирных изделия сохранились практически в идеальном состоянии — атошский крест, царская держава и кольцо Аточа.

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В Нью-Йорке на зимней выставке The Winter Show демонстрируют сокровища самого ценного в мире затонувшего корабля — спустя 400 лет после того, как они затонули на дне моря у побережья Флориды (США). Об уникальных украшениях написало издание Daily Mail.

Среди самых ценных экспонатов — изумрудный крест, царская держава и золотое кольцо с изумрудами. Сообщается, что эти артефакты были найдены на месте крушения испанского галеона Nuestra Señora de Atocha, принадлежавшего испанскому королю Филиппу IV.

Сокровища, затонувший корабль, драгоценности, драгоценности, ювелирные изделия, фото, выставка, США Fullscreen
Изумрудный крест с испанского галеона Nuestra Señora de Atocha
Фото: The Winter Show

Согласно документам, корабль покинул Гавану в начале сентября 1622 года. На борту находилось 265 человек, а также 40 тонн серебра, золота и других драгоценностей, вывезенных из Колумбии, Перу, Мексики и Венесуэлы.

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Во время шторма всего через несколько дней после начала рокового плавания галеон и его судно-собрат "Санта Маргарита" затонули. Сотни людей погибли, в том числе состоятельные колонизаторы.

Груз из золота, серебра, меди, табака и драгоценных камней был настолько огромным, что на его погрузку на борт ушло аж два месяца. Большая часть сокровищ была добыта на колумбийской шахте Мусо, сегодня они оцениваются почти в 1,1 миллиарда долларов.

В течение шести десятилетий испанские спасатели безуспешно искали потерянные драгоценности. И только в 1969 году бывший фермер-птицевод Мел Фишер начал неустанные исследования и в результате обнаружил, что они "похоронены" на морском дне в 30-70 милях к западу от Ки-Веста.

Основная часть сокровищ в корпусе корабля была обнаружена в июле 1985 года. Тогда же удалось поднять на сушу 70 фунтов колумбийских изумрудов, 180 тысяч серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекцию венесуэльских жемчужин.

Три ювелирных изделия сохранились практически в идеальном состоянии — атошский крест (The Atocha Cross), царская держава и кольцо Аточа (Atocha Ring). Именно они стали украшением нынешней зимней выставки в Нью-Йорке.

Сокровища, затонувший корабль, драгоценности, драгоценности, ювелирные изделия, фото, выставка, США Fullscreen
Царская держава и перстень Аточа
Фото: The Winter Show
Сокровища, затонувший корабль, драгоценности, драгоценности, ювелирные изделия, фото, выставка, США Fullscreen
Царская держава и перстень Аточа
Фото: The Winter Show

Исторические экспонаты будут представлены на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 января.

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