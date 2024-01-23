Незнакомцы собрали 120 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь пенсионерке вернуться в свой дом

Более 150 местных жителей и 70 компаний помогли убрать и отремонтировать жилье, из которого вынуждена была съехать старушка.

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В Великобритании немощная пенсионерка, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за плесени и крыс, вернулась в него после того, как местные жители собрали 120 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 5,6 млн гривен) на ремонт. 70-летняя Пэт хронически болела из-за сырости, покрывавшей стены и мебель в ее бунгало. Она покинула свой дом незадолго до Рождества. Об этом пишет Bristol live.

Щедрые предприниматели и добрые местные жители объединились, чтобы сделать большой ремонт после того, как об условиях жизни старушки стало известно из социальных сетей. В доме в Суиндоне (Уилтшир) электричество было только в двух комнатах, а центральное отопление не работало уже два года.

Теперь у Пэт есть новый котел и мебель, проведена дезинсекция крыс, убрано прогнившее напольное покрытие и высушена сырость. Более 150 местных жителей и 70 компаний помогли убрать и отремонтировать дом и теперь она снова в нем живет.

"Это просто потрясающе, что они для меня сделали. Я хочу поблагодарить их от всего сердца и очень, очень благодарна им всем", — говорит Пэт.

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В доме Пэт завелись крысы, которые, по ее словам, были большими и страшными Фото: SWNS

В доме Пэт завелись крысы, которые, по ее словам, были большими и страшными. Ее подруга, 44-летняя Джанет Рейнольдс, помогала ей с еженедельными покупками. Но она не была в доме со времен пандемии COVID-19 и не знала, насколько тяжелой стала ситуация. Когда Пэт попросила ее помочь с уборкой в бунгало, она призналась, что была "в ужасе".

"Дом был покрыт густой черной плесенью — это было ужасно. Я сама едва могла находиться в нем. Я знаю ее уже 20 лет — мы вместе работали. Она думает обо мне как о дочери. Но после того как начался COVID-19, она перестала пускать меня в дом. Я подумала, что это странно, а потом она попросила меня помочь с уборкой. Как только я вошла в дом, я поняла, что ей нужен ремонт. Все было покрыто плесенью. Она принимала антибиотики от двойной пневмонии", — рассказала подруга.

Пенсионерка зарегистрирована как слепая и страдает от ранней стадии сердечной недостаточности Фото: SWNS

Издание отмечает, что пенсионерка зарегистрирована как слепая и страдает от ранней стадии сердечной недостаточности. Пэт жила без центрального отопления и мылась водой из чайника. Джанет умоляла и упрашивала свою подругу переехать к ней, пока она будет искать помощь в ремонте дома. Она создала страницу GoFundMe, чтобы оплатить услуги местных торговцев, фумигаторов и расходных материалов, и местные торговцы начали предлагать свои услуги. Пэт была удивлена тем количеством людей, которые решили ей помочь.

"Она очень гордая женщина. Я сказала ей, что стесняться нечего. Она расплакалась — не может поверить, насколько все были щедры. Ситуация была действительно отчаянной", — добавила ее подруга.

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