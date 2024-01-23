Врач спас женщину во время полета с помощью Apple Watch, которые взял у стюардессы (фото)

Мужчина воспользовался приложением Blood Oxygen, которое обычно не применяют в медицинских целях.

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Рашид Риаз, 43-летний британский врач, работающий в окружной больнице Херефорда, что в Англии, помог спасти жизнь больной пассажирке самолета, воспользовавшись часами Apple Watch стюардессы, сообщает BBC.

Случай произошел 9 января на рейсе авиакомпании Ryanair из Бирмингема (Англия) в Верону (Италия), когда женщине за 70 стало не хватать воздуха. Мужчина поспешил помочь женщине, когда один из членов экипажа спросил, есть ли на борту врач.

Женщина, личность которой не разглашается, сначала не отвечала на вопросы Риаза, но, узнав, что у нее были проблемы с сердцем, врач попросил у стюардессы ее Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в крови.

"Часы Apple Watch помогли мне выяснить, что у пациентки низкий уровень насыщения крови кислородом", — рассказал врач журналистам.

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Риаз воспользовался приложением Blood Oxygen, которое предназначено для "общих фитнес- и оздоровительных целей", как сообщается на сайте Apple. На сайте говорится, что приложение "не предназначено для использования в медицинских целях", но в данном случае оно оказалось полезным.

Рашид Риаз работает в окружной больнице Херефорда, что в Англии Фото: X (Twitter)

Врач попросил у бортпроводников Ryanair кислородный баллон, который помог ему стабилизировать насыщение организм женщины кислородом, пока самолет не приземлился в Италии. После посадки пострадавшей была оказана дополнительная медицинская помощь, и она быстро пришла в себя.

"Во время полета я многому научился сам, как пользоваться этим гаджетом. Это урок того, как мы можем улучшить полеты при подобных чрезвычайных ситуациях с помощью базового гаджета, который сегодня легко доступен", — сказал Риаз.

Врач попросил у стюардессы ее Apple Watch, который помог спасти женщину Фото: X (Twitter)

Сотрудник больницы Херефорда похвалил авиакомпанию за то, как она справилась с проблемой, но рекомендовал, чтобы в самолетах были приборы для измерения параметров организма, таких как насыщение кислородом, кровяное давление, а также для определения, нет ли у человека диабетической недостаточности.

"Такие вещи могут спасти жизнь в экстренной ситуации", — добавил он.

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