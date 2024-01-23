Невеста в шутку отправила приглашение на свадьбу экс-президенту США: что он ответил (фото)

Женщина была ошеломлена, получив от политика поздравления с праздником.

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27-летняя Бри из Вирджинии, что в США, поделилась удивительной историей о том, как бывший президент США Барак Обама ответил ей на шуточное свадебное приглашение. Подробнее об этом девушка рассказала на своей странице в TikTok.

Бри вышла замуж за свою возлюбленную Джин в прошлом году. Перед церемонией она разослала всем гостям приглашения, но осталось несколько неиспользованных бланков. Так и возникла идея пригласить на торжество американских знаменитостей, среди которых невеста хотела видеть Дрю Бэрримор и бывшего президента США Барака Обаму с его женой.

27-летняя Бри из Вирджинии получила письмо от экс-президента США Фото: TikTok

Удивлению девушки не было предела, когда она нашла в почтовом ящике письмо от политика. На конверте виднелась позолоченная президентская печать и его подпись.

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"Я в шоке! Моя жена на работе, поэтому мне придется ждать три часа, чтобы поделиться этой новостью", — воскликнула растерянная Бри, сначала не поверив своим глазам. Она сразу же позвонила маме и лучшей подруге.

В следующем видео Бри вместе с женой открыли конверт. Там лежал лист бумаги с трогательным поздравлением от супругов.

"Дорогие Бри и Джин! Поздравляем с замужеством! Желаем вам любви, смеха и счастья, чтобы союз ваш с годами только крепчал. Это начало совместного пути. Желаем радости и приключений на долгие годы", — говорится в тексте.

Ответ на приглашение от Барака Обамы Фото: TikTok

В комментариях пользователи сети начали делиться собственными историями.

"Это все так чертовски круто! Обязательно вставить в рамку"

"Безумие, я собираюсь повторить ваш опыт, хотя я даже не женюсь"

"Рыдаю. Счастлива за вас обоих и очень скучаю по ним"

"Мы с женой также писали ему и получили подобное письмо. Вы можете присылать президенту сообщения о рождении детей или о ваших юбилеях. Он пришлет письма в ответ"

"Мне нравится, что ты дождалась. Поздравляю со свадьбой!"

"Я бы просто умерла. Это так круто. Какой подарок!"

"Я в восторге! В 2014 году мы отправили приглашение пятерым (тогда еще) живым президентам на нашу встречу, и все пятеро прислали письмо в ответ!"

Ролик Бри на момент публикации собрал 1,2 млн просмотров, тысячи лайков и репостов.

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