Кричал от боли: мужчина в прямом эфире увидел смерть своего сына (видео)

Майк Барнетт застрял в решетке ливневой канализации, когда паводковые воды превратили улицы его родного города в бушующие реки. Операцию по спасению парня транслировало национальное телевидение.

Related video

Отец Майка Барнетта из Великобритании, смотревший телерепортаж местной службы новостей, увидел на экране, как умирает его собственный сын. Об этой истории рассказал блогер мистер Баллен в одном из своих последних видео опубликованных на YouTube.

Он застрял в решетке ливневой канализации, когда паводковые воды превратили улицы йоркширского города Хессл в бушующие реки.

Блогер мистер Баллен рассказал, как Майк Барнетт в свой выходной день отправился в магазин тропических рыб, где он работал. Он принял такое решение, потому что шел сильный дождь, и он знал, что его пожилой начальник будет изо всех сил стараться не допустить попадания паводковых вод внутрь заведения.

Читайте также:

Таинственный "синдром третьего человека" спас жертву теракта 11 сентября

Супруги, выигравшие $180 млн в годовщину смерти внучки, помогают детям

Студент 4 дня не чувствовал пулю в голове, думая, что в него ранее попал камень

Как только британец приехал, то увидел, что улица за зданием уже переполнена холодной и грязной водой. Он решил попытаться очистить сток от мусора, чтобы не допустить затопления магазина.

"Майк очень осторожно сошел с тротуара в очень холодную мутную воду и начал двигаться в том направлении, где, как он знал, находится дренажная канава. По мере того как он шел, вода доходила ему до щиколоток, а в некоторых местах, возможно, и до колен, но он все ближе и ближе подходил к тому месту, где, как он знал, находится слив. Внезапно Майк начинает чувствовать невероятное всасывание воды у своих ног, которое стало тянуть его практически прямо вниз. Давление прижало его к металлическому ограждению, закрывающему вход в ливневую канаву, а затем нога Майка сломалась", — рассказывает блогер.

Спасатели не смогли ему помощь во время паводка Фото: Supplied

Его начальник, 76-летний на тот момент Джеффри Клэкстон, услышал через окно магазина как его подопечный кричал от боли. Он мгновенно осознал опасность и вызвал службу спасения. В течение следующих нескольких часов полиция, пожарные и аварийные службы спешили на место происшествия, чтобы оказать помощь. Спасатели решили, что единственным способом спасти ему жизнь будет ампутация зажатой ноги.

Тем временем мистер Клэкстон позвонил отцу Майка и рассказал ему о случившемся. Отец Майка поспешил на место происшествия, но полицейские сказали ему, что вокруг утопающего собралось слишком много людей.

"Несмотря на то что отец Майка не хотел бросать сына он развернулся и отправился обратно домой, даже не поговорив с ним. Когда отец Майка вернулся домой, он включил новости, где в прямом эфире показывали, как его сын застрял в решетке,. Всего через пару минут отец Майка увидел, как его сын умирает", — добавил мистер Баллен.

Отец Майка Барнетта так и не смог поговорить с сыном из-за толпы людей Фото: Youtube

Телеканал Sky TV, транслировавший прямые кадры с места происшествия, подвергся резкой критике за то, что показал последние минуты жизни Майка в прямом эфире.

"Общественный интерес был чрезмерным, и мы соизмеряли его с довольно графичными кадрами — графичными, потому что вы знаете, что парень собирается умереть. Мы очень тщательно прорабатывали эти кадры, чтобы получить согласие, фактически активное содействие, отца", — заявил позже представитель телекомпании.

Консультант отделения скорой помощи Герман Виксебокс, которого привезли для проведения операции, сказал, что к моменту его приезда Майкл был без сознания и пульса. От идеи ампутации отказались из-за неготовности водолазов проводить такую сложную операцию.

Читайте также:

Древняя дорога унесла жизни почти 100 человек

Мужчина погиб после того, как три разных водителя сбили его

Мужчина, который обвинял правительство в пожарах, признался в 14 поджогах