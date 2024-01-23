Юноша превратил гараж в свою первую квартиру: теперь он на этом зарабатывает (фото, видео)

Блогер готов на платной основе брать заказы на выполнение аналогичных проектов.

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18-летний житель британского Шеффилда Льюис Таттерсолл похвастался удивительной трансформацией гаража в свою первую полноценную квартиру. Парень самостоятельно выполнил почти все работы, от реконструкции крыши до внутренней отделки. Об этом он рассказал на своей странице в TikTok.

На опубликованном видео, собравшем более 4 млн просмотров, можно увидеть, что гараж превратился в стильное и современное жилье с кухней, двуспальной кроватью и мраморной ванной.

18-летний Льюис Таттерсолл строит свое первое жилье Фото: TikTok

Льюис отметил, что все работы выполнены в соответствии со строительными нормами и прошли соответствующее согласование. Теперь блогер готов на платной основе брать заказы на выполнение аналогичных проектов. Недавно он завершил двухлетнюю стажировку и может работать самостоятельно.

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Процесс реконструкции британец демонстрировал своим подписчикам с августа. Сначала снял старую крышу гаража и установил новую арочную конструкцию, а затем заложил нижнюю часть ворот кирпичом, оставив место для окна.

Конечно, далеко не всю работу парень может выполнять самостоятельно. Поэтому пришлось нанять электрика и сантехника для проведения коммуникаций, утепления пола и заливки стяжки.

Парень трансформировал гараж в свою первую квартиру Фото: TikTok Парень трансформировал гараж в свою первую квартиру Фото: TikTok

Далее проводился ряд отделочных работ: возведение стен, обустройство кухни и санузла, укладка досок на пол. Льюис сам устанавливал кронштейны на окна, закрепив их строительной пеной.

Для декора в интерьере юноша использовал комнатные растения и рамки для фотографий. В финале получилось очень стильно и современно.

Британец разработал дизайн мраморной ванной комнаты. Фото: TikTok

Парень признался, что с приобретением строительных материалов ему помогли родители. Зато он берет на себя оплату аренды и коммунальных услуг — электричества и воды.

В комментариях под видео пользователи сети поражены результатом. Некоторые даже попросили мастера на все руки выполнить аналогичный ремонт у себя дома или в гараже.

"Поздравляю, чувак, отличная работа"

"Молодец. Приятно видеть, как кто-то работает и добивается успеха"

"Привет! Какая потрясающая работа. Я в Шеффилде. У меня есть небольшой гараж, который можно трансформировать под столовую. Сможешь взяться за эту работу?"

"Ты понял, чего хочешь и сделал это, тяжелый труд и осознание желаний приносят свои плоды"

"Ого, как мать почти 18-летнего ребенка хочу сказать, что даже я горжусь вами"

"А потом приходит строительная инспекция и спрашивает, есть ли у него лицензия"

"Завидуйте молча. Парень, ты мастер на все руки! Так держать"

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