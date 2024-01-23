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Мужчина зарезал соседа, который постоянно жаловался на его громкий храп (фото)

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Фото: соцсети | Иллюстративное фото

55-летний Кристофер Кейси был арестован и обвинен в убийстве ножом 62-летнего Роберта Уоллеса. Подозреваемый сам вызвал полицию.

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В США власти Пенсильвании сообщают, что постоянная вражда между соседями закончилась смертельным исходом, когда один из них нанес другому несколько ударов ножом военного образца. Об этом пишет FOX News.

55-летний Кристофер Кейси был арестован и обвинен в убийстве ножом 62-летнего Роберта Уоллеса в его доме на Финч-роуд в округе Монтгомери.

По словам следователей, подозреваемый в убийстве сам вызвал полицию после того, как ударил ножом Уоллеса, чье тело было найдено примерно в 50 футах (15 метров) от его дома в Хатборо.

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Оба мужчины были доставлены в больницу Абингтона, где, по словам сотрудников полиции, Уоллес скончался от множественных ножевых ранений, а Кейси получил медицинскую помощь после ножевого ранения бедра.

Офицеры обнаружили большой нож военного образца и мобильный телефон на крыльце дома мужчины, который напал на соседа. Также было открыто окно первого этажа с откинутой сеткой.

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Кристофер Кейси сам выхвал полицию
Фото: FOX News

По словам полицейских, им было известно о продолжающейся вражде между мужчинами, в том числе об одном случае, когда Уоллес утверждал, что слышал "громкий храп" Кейси через общую стену. Предполагается, что Уоллес появился в доме Кейси, когда тот ужинал в понедельник (15 января), и снял сетку с окна, через которое можно было попасть на крыльцо.

Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой, как полагают следователи, Кейси нанес Уоллесу несколько ножевых ранений. Подозреваемый предстал перед судьей округа Монтгомери, который назначил ему залог в размере 1 млн долларов. Кейси должен вернуться в суд для предварительного слушания 29 января.

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