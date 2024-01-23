Пролетели 8 метров: молодожены и 30 гостей свадьбы прыгали от счастья и провалились сквозь пол (видео)

К счастью, обошлось без трагических последствий. Позже пару сфотографировали в больнице, они держались за руки, лежа на кроватях.

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Молодожены провели свадебную ночь в больничных койках после того, как вместе с более 30 гостями провалились с высоты 8 метров сквозь пол на крыше старого монастыря Джаккерино (Тоскана, Италия), где проходила их свадебная церемония. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

На видео показано, как гости танцевали и прыгали под громкую музыку, когда вдруг образовалась огромная дыра в полу. Десятки людей мгновенно провалились вниз, а другие участники вечеринки с ужасом и криками смотрели на них сверху.

Среди упавших были и женихи — Паоло Муньяйни из Италии и его американская избранница Валери Йбарра, она родом из Хьюстона, штат Техас.

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"Вдруг я оказался в другом измерении, в темноте, в пустоте. Услышал, как на меня падают тела, вместе с кусками штукатурки, пылью, щепками. Я попал в ужасающий водоворот и не мог сориентироваться", — рассказал Муньяйни в интервью.

Мужчина добавляет, что оказался перед своим лучшим другом. Он увидел, что тот ранен и начал отчаянно звать на помощь.

"У моего товарища был глубокий порез на голове, много крови. Я начал кричать, звать Валери, мою жену. Она, видно, была без сознания", — вспоминает пострадавший.

Но, к счастью, все обошлось без трагических последствий. Позже пару сфотографировали в больнице, они держались за руки, лежа на кроватях.

Последствия вечеринки (справа) Фото: CEN Последствия вечеринки (справа) Фото: CEN

Медики назначили Муньяйне внутривенные инфузии. Еще 37 человек, которые присутствовали на праздновании, также получили необходимую помощь. Беременную женщину, провалившуюся вниз, обследовали акушеры-гинекологи. По прогнозам, она и ее будущий ребенок выживут. Двое попали в реанимацию, в частности ребенок, но их жизни ничего не угрожает.

Самих молодоженов выписали из больницы на следующий день.

"Я в шоке. Был в комнате, когда раздались крики и случилась вся эта катастрофа. Все паниковали, мы сразу начали искать, куда упали люди, и нашли их через две-три минуты", — рассказывает отец жениха, чье имя не назвали.

Муньяйни и Йбарра теперь судятся с владельцем помещения, а местные прокуроры расследуют, виновен ли он в причинении телесных повреждений по неосторожности и невыполнении работ, необходимых для устранения опасности.

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