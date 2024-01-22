Всего 10 победителей: месяц без телефона может принести людям $10 тысяч

Все победители получат деньги, а также ящик для хранения смартфонов, чтобы избавиться от них, запасной раскладной телефон и запас йогурта на три месяца.

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В США одна компания готова заплатить людям 10 тысяч долларов (377 тысяч гривен), если они откажутся от телефона на месяц. Подробностями конкурса поделилось издание People.

Организаторы конкурса, спонсором которого выступает компания Siggi's Dairy (также известная как siggi's), запустили акцию "Цифровой детокс", за которую полагается приятный денежный приз.

"Мы верим в силу того, что можно жить проще и меньше отвлекаться", — заявил представитель Siggi's.

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Компания сообщила, что 10 победителей получат деньги, а также ящик для хранения смартфонов, чтобы избавиться от них, запасной раскладной телефон и запас йогурта на три месяца.

"Одним из самых больших отвлекающих факторов в нашей жизни сегодня является телефон. В действительности, среднестатистический человек проводит на телефоне 5,4 часа в день", — добавили организаторы конкурса.

Все участники (от 18 лет и старше) должны написать эссе из 100-500 слов, в котором они объяснят, почему им нужен их смартфон, и опишут, как "Цифровой детокс" может повлиять на их жизнь. Все это должно затрагивать "философию бренда" Siggi's Dairy. Согласно правилам конкурса, эссе будут оцениваться по соответствию теме, креативности и оригинальности изложения.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

"Этика нашего бренда заключается в том, чтобы отбросить все ненужное. Как и в случае с йогуртом, когда там меньшее количество ингредиентов. Мы считаем, что меньшее количество цифровых отвлекающих факторов может сделать жизнь более приятной", — сказала представителям СМИ Кристина Дрочиак, директор по связям с общественностью и цифровой стратегии Siggi.

Примерно 15 февраля будут объявлены победители. Siggi's Dairy — американский бренд исландского варианта йогурта, принадлежащий компании Icelandic Milk & Skyr Corporation. Компания была основана в 2006 году исландцем Сигги Хильмарссоном, который продавал свой молочный продукт на местном рынке в Нью-Йорке, а в 2008 году начал продавать его в магазинах Whole Foods Market по всей территории США.

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