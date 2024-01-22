"Наследие ангелов": супруги, выигравшие $180 млн в годовщину смерти внучки, помогают детям

Сью и Пол Розенау решили сосредоточиться на поиске лекарства от болезни, которая слишком рано унесла жизнь их маленькой внучки Макайлы.

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Сью и Пол Розенау из США выиграли в лотерею Powerball 180 млн долларов в годовщину смерти внучки. Они бросили работу и вместе создали фонд "Наследие ангелов", который помогает детям с редкой болезнью Краббе. Об этой истории вспоминает издание Daily Star.

За 5 лет до этого супруги из Миннесоты потеряли свою любимую внучку — Макайлу. Их милой девочки не стало в младенчестве, ей было всего 2 года. Она страдала от редкого заболевания — болезни Краббе, разъедающей клетки мозга.

Удача улыбнулась супружеской паре 4 мая 2008 года. 70-летний на то время Пол был не часто покупал в магазине билет Powerball, но в тот день он все же решил потратиться. Спустя несколько часов пара посмотрела розыгрыш по телевизору. Они поняли, что стали победителями одного из крупнейших джекпотов в истории Миннесоты, выиграв 180,1 миллиона долларов.

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Издание отмечает, что большинство людей потянулись бы за шампанским, раскошелились бы на спортивные автомобили, роскошные вещи и позабыли бы о прежней жизни. Однако у Розенау была другая идея. Пол и Сью бросили работу, чтобы сосредоточиться на поиске лекарства от болезни, которая слишком рано унесла жизнь их маленькой внучки.

Супруги выиграли 180 млн долларов Фото: The Rosenau Family Research Foundation

После уплаты налогов и выбора варианта с единовременной выплатой наличными они получили всего 44 миллиона долларов — четверть своего выигрыша. Из них 26,4 миллиона долларов пошли на финансирование исследований болезни Краббе, а также на помощь семьям в оплате медицинских расходов.

"Я узнал, что многие дети страдают от этой болезни. Мы пытаемся дать этим детям возможность выбраться", — рассказывал журналистам Пол.

Фонд "Наследие ангелов" успешно функционировал. С 2009 по 2016 год организация выделила более 10 миллионов долларов в виде грантов различным исследователям болезни Краббе. Среди них была и доктор Мария Эскола, один из бывших врачей внучки Макайлы. Семья Розенау и их фонд пообещали выделить более 6 миллионов долларов на финансирование ее работы.

Супруги бросили работу и вместе создали фонд "Наследие ангелов" Фото: The Rosenau Family Research Foundation

По информации издания, в настоящее время до сих пор не существует лекарства от этой болезни, а уровень детской смертности составляет около 90 %. Но это не ослабляет надежды Пола на победу над болезнью. Однако в июле 2018 года он столкнулся с еще одним несчастьем. После десятилетней борьбы с раком яичников умерла его жена Сью.

Несмотря на утрату, Пол продолжает свою миссию, движимый памятью о внучке и любовью к покойной жене. Фонд, одним из основателей которого она была, был переименован в ее честь в Исследовательский фонд семьи Розенау.

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