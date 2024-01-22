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"Наследие ангелов": супруги, выигравшие $180 млн в годовщину смерти внучки, помогают детям

Супруги выиграли 180 млн долларов, победители лотереи, лотерея, джекпот, создали фонд, помощь детям, редкая болезнь, внучка
Фото: The Rosenau Family Research Foundation | Пол и Сью бросили работу, чтобы сосредоточиться на поиске лекарства от редкой болезни

Сью и Пол Розенау решили сосредоточиться на поиске лекарства от болезни, которая слишком рано унесла жизнь их маленькой внучки Макайлы.

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Сью и Пол Розенау из США выиграли в лотерею Powerball 180 млн долларов в годовщину смерти внучки. Они бросили работу и вместе создали фонд "Наследие ангелов", который помогает детям с редкой болезнью Краббе. Об этой истории вспоминает издание Daily Star.

За 5 лет до этого супруги из Миннесоты потеряли свою любимую внучку — Макайлу. Их милой девочки не стало в младенчестве, ей было всего 2 года. Она страдала от редкого заболевания — болезни Краббе, разъедающей клетки мозга.

Удача улыбнулась супружеской паре 4 мая 2008 года. 70-летний на то время Пол был не часто покупал в магазине билет Powerball, но в тот день он все же решил потратиться. Спустя несколько часов пара посмотрела розыгрыш по телевизору. Они поняли, что стали победителями одного из крупнейших джекпотов в истории Миннесоты, выиграв 180,1 миллиона долларов.

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Издание отмечает, что большинство людей потянулись бы за шампанским, раскошелились бы на спортивные автомобили, роскошные вещи и позабыли бы о прежней жизни. Однако у Розенау была другая идея. Пол и Сью бросили работу, чтобы сосредоточиться на поиске лекарства от болезни, которая слишком рано унесла жизнь их маленькой внучки.

Супруги выиграли 180 млн долларов, победители лотереи, лотерея, джекпот, создали фонд, помощь детям, редкая болезнь, внучка Fullscreen
Супруги выиграли 180 млн долларов
Фото: The Rosenau Family Research Foundation

После уплаты налогов и выбора варианта с единовременной выплатой наличными они получили всего 44 миллиона долларов — четверть своего выигрыша. Из них 26,4 миллиона долларов пошли на финансирование исследований болезни Краббе, а также на помощь семьям в оплате медицинских расходов.

"Я узнал, что многие дети страдают от этой болезни. Мы пытаемся дать этим детям возможность выбраться", — рассказывал журналистам Пол.

Фонд "Наследие ангелов" успешно функционировал. С 2009 по 2016 год организация выделила более 10 миллионов долларов в виде грантов различным исследователям болезни Краббе. Среди них была и доктор Мария Эскола, один из бывших врачей внучки Макайлы. Семья Розенау и их фонд пообещали выделить более 6 миллионов долларов на финансирование ее работы.

Супруги выиграли 180 млн долларов, победители лотереи, лотерея, джекпот, создали фонд, помощь детям, редкая болезнь, внучка Fullscreen
Супруги бросили работу и вместе создали фонд "Наследие ангелов"
Фото: The Rosenau Family Research Foundation

По информации издания, в настоящее время до сих пор не существует лекарства от этой болезни, а уровень детской смертности составляет около 90 %. Но это не ослабляет надежды Пола на победу над болезнью. Однако в июле 2018 года он столкнулся с еще одним несчастьем. После десятилетней борьбы с раком яичников умерла его жена Сью.

Несмотря на утрату, Пол продолжает свою миссию, движимый памятью о внучке и любовью к покойной жене. Фонд, одним из основателей которого она была, был переименован в ее честь в Исследовательский фонд семьи Розенау.

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