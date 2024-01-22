Сорвал джекпот: строитель нашел в стене редкий предмет за 6,5 млн гривен (фото)

По словам Дэвида Гонсалеса, его ценная находка оказалась в пятнадцать раз дороже, чем сама недвижимость. Однако мужчина совершил маленькую ошибку, которая повлияла на итоговую ценность.

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44-летний Дэвид Гонсалес из Хоффмана, штат Миннесота (США), всегда оставлял маленькие безделушки в изоляции домов, которые он перестраивал, чтобы домовладельцы могли найти что-нибудь в будущем. Но по счастливой случайности именно он в 2013 году сделал находку в стене только что купленного дома. Об этой истории вспоминает издание Daily Strar.

Строитель нашел редкий комикс, засунутый в стену, но допустил одну ошибку, которая стоила ему тысячи долларов.

"Это была не просто ветхая долларовая купюра. Среди старых газет как бельмо на глазу торчала мечта коллекционера комиксов. Я знал, что она стоит денег", — рассказывал тогда американец.

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Издание отмечает, что старинные комиксы могут продаваться за астрономические суммы. На прошлой неделе практически идеальная копия "Удивительного Человека-паука" №1 1963 года была продана на аукционе за невероятные 1,38 миллиона долларов (чуть больше 51,7 млн гривен).

В 2013 году Дэвид обнаружил экземпляр Action Comics №1 1938 года издания, на обложке которого был изображен новый герой по имени Супермен. Разумеется, мужчина не предполагал, сколько ему за это готовы заплатить коллекционеры.

"Американец появился на аукционе и продал винтажный журнал за 175 000 долларов (чуть более 6,5 млн гривен) закоренелому коллекционеру комиксов золотого века", — сообщал Стивен Фишлер, генеральный директор онлайн-аукциона Comic Connect.

Американец появился на аукционе и продал винтажный журнал за 175 000 долларов Фото: Daily Star

Получив деньги, мужчина даже не подозревал, что одна маленькая ошибка стоила ему еще большего состояния. Практически первозданное издание этого конкретного комикса может стоить миллионы, а один экземпляр, получивший оценку 8,5/10 по шкале, в апреле 2021 года стоил 3,25 миллиона долларов (больше 131 млн гривен). Дэвид был так взволнован своей находкой, что случайно порвал обложку, когда доставал ее из-под обломков стены.

Эксперты понизили рейтинг комикса до 1,5 балла по шкале вместо потенциальной оценки 3.

В 2013 году Дэвид обнаружил экземпляр Action Comics №1 1938 года издания Фото: Daily Star

В то время как многие комиксы Action Comics #1 переходят от покупателя к покупателю, этот, скорее всего, был сохранен в изоляции. Несмотря на оплошность, Дэвид не жалеет о том, что порвал обложку.

"Я скромный работяга, поэтому не слишком радовался, когда нашел журнал среди старых газет, засунутых в стену", — говорил он.

По словам Дэвида, комикс был продан за сумму, более чем в пятнадцать раз превышающую стоимость недвижимости, которую он ремонтировал.

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