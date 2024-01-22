Не отставали до полиции: колдунья наказала преступника, наслав на него рой пчел (видео)

Как только вор оказался под стражей, знахарка освободила его от своего необычного проклятия с помощью еще одного ритуала.

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Колдунья из населенного пункта Кобоко Уганды (Африка) наслала на преступника, угнавшего мотоцикл, рой пчел, который преследовал его пока он не сдался сотрудникам полиции. Об этом пишет издание Сoast to coast.

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина с рукой, полностью покрытой насекомыми, отправился в полицейский участок.

Потенциальный угонщик мотоцикла был "скован" роем пчел, которых якобы наслала африканская колдунья. Странный инцидент произошел на прошлой неделе в районе Кобоко после того, как неизвестный похитил транспортное средство одного из жителей. Вместо того чтобы обратиться за помощью в полицию, владелец мотоцикла решил нанять местную знахарку, которая произнесла заклинание, быстро приведшее вора к правосудию.

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К изумлению очевидцев, рой пчел "появился как бы из ниоткуда" и обвил руки мужчины так, что они стали напоминать наручники.

Неспособный освободиться от насекомых, мужчина отправился в местный полицейский участок, где и был впоследствии арестован. Один из офицеров, прибывших на место происшествия, выразил признательность за то, что дело было решено быстро и без насилия. Как только вор оказался под стражей, знахарка освободила его от своего необычного проклятия с помощью еще одного ритуала.

"Какой чудесный арест! Без пуль, слезоточивого газа!" — заявил представитель полиции.

Издание отмечает, что этот странный инцидент — не первый случай, когда колдун, вызвавший рой пчел, помогает раскрыть преступление. В октябре в Кении пара воров также была остановлена подобным образом.

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