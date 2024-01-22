Студент стал отцом для 97 детей, чтобы заплатить за свое обучение в университете (фото)

Теперь донор спермы призывает к юридическому ограничению количества оплодотворений от одного мужчины.

Related video

Донор спермы Дилан Стоун-Миллер из Атланты, что в США, в последнее время получил десятки писем от родителей, которые когда-то воспользовались его услугами. Одно из сообщений, шокировавшее мужчину, поступило в Instagram. Благодарная мать, родившая девочку девять лет назад, смогла разыскать отца ребенка и поблагодарить. Об этом пишет издание People.

"Увидев лицо этой прекрасной девочки, я почувствовал такую радость, любовь и благодарность. Мне пришлось сдерживать слезы", — вспоминает Дилан, который в прошлом году провел четыре месяца, путешествуя по стране и встречаясь с некоторыми из своих биологических детей.

Донор спермы Дилан Стоун-Миллер из Атланты Фото: ELICIA MILLER

Сообщается, что родители нашли друг друга онлайн, используя его донорский номер, а также создали группу Facebook, чтобы поддерживать связь.

Читайте также:

"Забыл про булочку": женщина показала смешную реакцию мужа на ее третью беременность

Женщина после интрижки с сантехником 9 месяцев скрывала беременность

Вмещалась на ладони: в Великобритании родилась девочка весом 328 граммов: в Великобритании родилась девочка

По последним подсчетам, у Стоун-Миллера по меньшей мере 97 биологических детей в шести странах, хотя на самом деле их число может превышать 250. Осознание этого изменило траекторию жизни донора-рекордсмена.

Донор спермы Дилан Стоун-Миллер со своими детьми Фото: ELICIA MILLER

Сейчас он призывает к юридическому ограничению количества оплодотворений от одного донора спермы, а также требует комплексного реформирования этой многомиллиардной отрасли.

Стал донором спермы, чтобы выучиться

Идею стать донором Стоун-Миллеру подкинул сосед по комнате в Университете штата Джорджия еще в 2011 году. Вскоре студент начал зарабатывать по 100 долларов за пожертвования в атлантском банке спермы Xytex, обслуживающем клиентов по всему миру.

"В конце концов моей мотивацией было финансовое положение, чтобы помочь оплатить счета и обучение", — объясняет Дилан.

Он утверждает, что сделал около 400 пожертвований в возрасте от 20 до 25 лет и получил за это около 40 тысяч долларов дохода.

Дилан провел четыре месяца, путешествуя по стране и встречаясь с некоторыми из своих биологических детей Фото: ELICIA MILLER

Однако Стоун-Миллер был шокирован, когда с ним впервые связалась мать его ребенка.

"Одна из причин, по которой я согласился стать донором, заключалась в том, что я подписал документ о неразглашении. Банк спермы должен был защитить мою анонимность до достижения детьми 18 лет", — говорит он.

Оказалось, что семьи отследили его по базовой информации, в частности по имени, городу проживания, профессии родителей.

Донор спермы Дилан Стоун-Миллер со своими детьми Фото: ELICIA MILLER

Стоун-Миллер решил, что теперь должен встретиться со своими биологическими детьми еще до достижения ими 18 лет, если, конечно, заинтересованные стороны будут не против.

Читайте также:

Две матери одновременно забеременели от анонимного мужчины и обменялись детьми

"Хорошо для детского сада": в США четыре сестры забеременели одновременно

В американской больнице почти одновременно забеременели 22 сотрудницы