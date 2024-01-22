"Смертоносный артефакт" в стене ванной комнаты мог убить владельцев дома в любой момент (фото)

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также группа разминирования.

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Строители компании Polar Bear Construction обнаружили "смертоносный артефакт" во время ремонта ванной комнаты для клиента в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Об этом сообщает телеканал KIRO 7 News.

Рабочий Вадим Хархавый, работающий на объекте, увидел между балками настоящую гранату времен Второй мировой войны.

"Первая мысль — бежать оттуда. Я выбежал, перевел дух, а потом даже вернулся, чтобы сфотографировать ее. Приблизил изображение на телефоне и рассмотрел лучше. И понял — это реальная, черт возьми, граната!" — рассказывает Вадим.

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Мужчина говорит, что занимается строительным делом 10 лет и иногда находит разные вещи внутри стен и под полом, но в основном это старые журналы или газеты.

"Я немного испугался, сразу выбежал из комнаты, подождав минут пять на всякий случай. Боялся, что задел что-то и активизировал гранату", — добавляет он.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции Сиэтла, а также группа разминирования. Эксперты определили, что найденное устройство не является боевым.

Сообщается, что граната была спрятана в стене через отсек, к которому можно было получить доступ снизу под ванной и через шкаф.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

"Вы бы даже не заподозрили ничего, заглянув туда, настолько там все забито электропроводкой и трубами. Это то ли бомба, то ли граната — какое-то взрывное устройство. У меня дома жена и дети, поэтому лучше перестраховаться", — добавляет Хархавый, отметив, что из-за опасной находки упустил три часа работы.

Следователи предполагают, что оружие привез кто-то из ветеранов Второй мировой войны после возвращения с фронта домой и забыл, что спрятал его там. Однако пока неизвестно, кто именно это сделал.

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