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Выиграл $250 000: дальнобойщик выжил в ДТП, а затем купил два лотерейных билета (видео)

Водитель грузовика, дважды выигравший лотерею
Фото: Скрин видео | Водитель грузовика, дважды выигравший лотерею

Водитель грузовика после аварии решил, что удача продолжит ему улыбаться. Купил лотерейный билет и выиграл машину за 20 тыс. евро, затем для сюжета телевизионщиков купил еще один, который принес 250 тысяч.

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Австралийского дальнобойщика Билла Моргана прозвали самым счастливым в мире после того, как он избежал гибели в автокатастрофе и дважды выиграл в лотерею — один раз в прямом эфире. Об этом пишет The Mirror.

После ужасной автокатастрофы 1998 года врачи констатировали австралийца "клинически мертвым", он перенес сердечный приступ и впал в кому. Но две недели спустя 37-летний мужчина очнулся, что поразило медиков и превзошло все их ожидания.

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Морган, судя по всему, подумал, что поймал удачу за хвост — и купил лотерейную скретч-карту, которая в итоге принесла ему машину стоимостью около 20 тысяч евро.

Билл Морган Fullscreen
Билл Морган

Это событие привлекло внимание местной прессы, журналисты попросили его повторить свои действия на камеру для телесюжета. Он зашел в магазин, взял билет и сцарапал номер — все это под объективами съемочной группы, которая снимала каждое движение. К удивлению всех, очередной билет тоже оказался выигрышным.

"Я только что выиграл 250 000 долларов (австралийских, или около 150 тыс. евро) — я не шучу", — протянул потрясенный австралиец и показал билет журналистам.

Он пошутил, что после этого у него может быть повторный сердечный приступ, и позвонил невесте, чтобы сообщить новость.

Видеозапись, снятая каналом 9News Australia, недавно вновь появилась в сети, история двадцатипятилетней давности стала вирусной. Пользователи делятся ей в социальных сетях.

Билл Морган

Билл Морган, который до ДТП и последующего двойного выигрыша жил в фургоне, сразу же переехал в новый дом в Мельбурне и инвестировал остальной выигрыш.

В интервью Daily Mail Australia в 2020 году он признался, что до сих пор покупает лотерейные билеты. И также рассказал о проблемах со здоровьем, связанных с аварией. Сказал, что благодарен за поддержку своей жене Лизе.

"Конечно, мне пришлось уйти на пенсию, потому что сердце многое перенесло, к тому же сразил артрит. Но это все к лучшему", — сказал он.

Напомним, что выигрыш в размере 20 тысяч евро обернулся проклятием для учителя английского.

Также сообщалось, что водитель службы доставки выиграл почти $5 млн в лотерею, но продолжил работать.