Выиграл $250 000: дальнобойщик выжил в ДТП, а затем купил два лотерейных билета (видео)

Водитель грузовика после аварии решил, что удача продолжит ему улыбаться. Купил лотерейный билет и выиграл машину за 20 тыс. евро, затем для сюжета телевизионщиков купил еще один, который принес 250 тысяч.

Related video

Австралийского дальнобойщика Билла Моргана прозвали самым счастливым в мире после того, как он избежал гибели в автокатастрофе и дважды выиграл в лотерею — один раз в прямом эфире. Об этом пишет The Mirror.

После ужасной автокатастрофы 1998 года врачи констатировали австралийца "клинически мертвым", он перенес сердечный приступ и впал в кому. Но две недели спустя 37-летний мужчина очнулся, что поразило медиков и превзошло все их ожидания.

Важно

Предсказала катастрофу: 11-летняя школьница знала, что после Рождества произойдет что-то плохое

Морган, судя по всему, подумал, что поймал удачу за хвост — и купил лотерейную скретч-карту, которая в итоге принесла ему машину стоимостью около 20 тысяч евро.

Билл Морган

Это событие привлекло внимание местной прессы, журналисты попросили его повторить свои действия на камеру для телесюжета. Он зашел в магазин, взял билет и сцарапал номер — все это под объективами съемочной группы, которая снимала каждое движение. К удивлению всех, очередной билет тоже оказался выигрышным.

"Я только что выиграл 250 000 долларов (австралийских, или около 150 тыс. евро) — я не шучу", — протянул потрясенный австралиец и показал билет журналистам.

Он пошутил, что после этого у него может быть повторный сердечный приступ, и позвонил невесте, чтобы сообщить новость.

Видеозапись, снятая каналом 9News Australia, недавно вновь появилась в сети, история двадцатипятилетней давности стала вирусной. Пользователи делятся ей в социальных сетях.

Билл Морган

Билл Морган, который до ДТП и последующего двойного выигрыша жил в фургоне, сразу же переехал в новый дом в Мельбурне и инвестировал остальной выигрыш.

В интервью Daily Mail Australia в 2020 году он признался, что до сих пор покупает лотерейные билеты. И также рассказал о проблемах со здоровьем, связанных с аварией. Сказал, что благодарен за поддержку своей жене Лизе.

"Конечно, мне пришлось уйти на пенсию, потому что сердце многое перенесло, к тому же сразил артрит. Но это все к лучшему", — сказал он.

Напомним, что выигрыш в размере 20 тысяч евро обернулся проклятием для учителя английского.

Также сообщалось, что водитель службы доставки выиграл почти $5 млн в лотерею, но продолжил работать.