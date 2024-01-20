"Буду смеяться над тобой, когда ты грустишь": жених перепутал слова клятвы на своем венчании

Влюбленная пара поженилась еще в апреле прошлого года, но только сейчас набралась смелости поделиться этой курьезной историей.

Related video

36-летний жених Роб Томсон из Великобритании переволновался на собственной свадьбе и запутался в клятве перед алтарем. О курьезном инциденте написало издание The Sun.

В связи с рядом случайностей мужчина вынужден был ждать свою избранницу целых 45 минут. За это время он успел "накрутить себя", вспотеть и измучиться.

Когда невеста Ами наконец пришла, уставшему Робу было трудно повторить ее полное имя, он постоянно перебивал ведущую церемонии, делая множество ошибок в речи. В частности он сказал своей возлюбленной: "Буду смеяться над тобой, когда ты грустишь". Тем самым заставил хохотать 60 гостей торжества.

Читайте также:

Невеста увидела своего будущего мужа и проплакала всю свадьбу

Невесту "повязали" перед церковью в день свадьбы: ее возлюбленный вовремя убежал

"Они убегают": невеста поделилась фото обручального кольца, но людей озадачили ее ногти

"Когда она пришла, я был весь на иголках. Все шептались: "Она идет?". С перепугу пытался произнести слова клятвы как можно быстрее и полностью запутался в том, что запланировал сказать", — рассказывает в интервью Роб, монтажник из британского Бенфлита.

Роб перепутал слова клятвы на своей свадьбе Фото: Instagram

Ами объяснила, что опоздала из-за неудобного свадебного платья с пуговицами сверху донизу. По ее словам, целая вечность понадобилась, чтобы застегнуть праздничный наряд.

Виноват и неуклюжий видеограф. Он случайно ударился о шкаф и порезал себе руку, снимая невесту и ее отца в номере загородного отеля The Reid Rooms в Эссексе.

Ами объяснила, что опоздала из-за неудобного свадебного платья с пуговицами Фото: Instagram Ами объяснила, что опоздала из-за неудобного свадебного платья с пуговицами Фото: Instagram

"Мы не могли перестать смеяться, но это задержало нас еще на пять минут", — добавляет 33-летняя Ами, которая работает специалистом по обслуживанию клиентов.

Кстати, у молодоженов Роба и Ами уже есть общий ребенок, а также по одному отпрыску от предыдущих отношений.

Влюбленная пара поженилась еще в апреле прошлого года, но только сейчас набралась смелости поделиться этой курьезной историей.

Читайте также:

Невеста в черных микро-стрингах: Джулия Фокс снова отличилась нарядом для выхода

Это будет свадьба века: принц Бруней поделился снимком со своей невестой

Весь зал смеялся: женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы