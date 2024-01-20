"Рыбный бандит" приклеивал карпов к банкоматам: полиция раскрыла все детали (видео)

Эпатажный блогер, имя которого не называется, имеет более 50 тысяч подписчиков в Instagram.

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17-летний подросток, который называет себя "рыбным бандитом", был арестован за привязывание рыбы с сигаретами во рту к банкоматам и другим поверхностям в публичных местах. Курьезный случай произошел в городе Прово, что на юго-западе США. Об этом сообщает KSL TV.

Парень снимал видео своих выходок и публиковал их в социальных сетях. Как-то раз он даже привязал карпа к двери полицейской машины, призвав подписчиков не "тегать" местный участок.

Но правоохранители и без подсказок нашли хулигана и направили его в суд, рассматривающий правонарушения и преступления несовершеннолетних.

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Полицейские так и не смогли определить мотив парня. Скорее всего, это просто неудачная шутка. Сейчас дело закрыто.

Эпатажный блогер, имя которого не называется, имеет более 50 тысяч подписчиков в Instagram. Он написал, что в процессе съемок ни одна рыба не пострадала, а также озвучил свой девиз: "Живи, смейся, снимай рыбу на банкоматах".

Пользователи сети не сдерживают себя в комментариях.

"Это форма искусства. Да, это такой необычный способ, которым человек показывает свой гениальный ум"

"От этого уличного искусства наворачиваются слезы. Такая красота, такая божественность"

"Герой без причины"

"Господи, почему я на это смотрю"

"Эта деградация, что ни день, то пробивает новое дно"

"Вызовите санитаров"

Кстати, похоже, что "рыбный бандит" также занимался своими выходками за тысячи километров — в Японии. Парень недавно опубликовал видео банкомата с иероглифами и добавил: "Мы выходим на международный уровень".

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