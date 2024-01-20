Одна из близняшек колола ботокс в течение 20 лет, а другая — нет: кто из них сейчас выглядит лучше
Эксперимент показал невероятную разницу во внешности от длительного использования популярной косметической инъекции.
Уникальное 20-летнее наблюдение за идентичными близнецами наглядно продемонстрировало, как ботокс меняет внешность. Подробнее об этом исследовании написал британский таблоид Daily Mail.
Одна из сестер, которым на момент начала эксперимента в 2006 году было по 38 лет, регулярно делала инъекции ботокса, а другая отказывалась от подобных процедур. Потом их лица сравнили, чтобы выявить интенсивность проявления признаков старения.
Итак, у женщины, которая регулярно проводила инъекции, кожа была более гладкой, а морщины менее глубокими. А вот у ее сестры можно увидеть выраженные морщины на лбу и "гусиные лапки".
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В 2012 году, когда женщинам исполнилось по 44, различия стали еще более очевидными. Лицо сестры, которая отказалась от процедур, выглядело более "опухшим" с расплывчатыми чертами.
По мнению доктора Уильяма Биндера, автора исследования, длительное использование ботокса не только расслабляет мимические мышцы, но и меняет поведение человека — он перестает хмуриться и морщить лоб. Это, в свою очередь, помогает замедлить появление морщин.
Ученый говорит, что выработка коллагена и эластина, белков, которые обеспечивают структуру и эластичность кожи, с возрастом уменьшается. Кожа становится тоньше, суше и не способна сохранять форму.
В использовании ботокса есть и существенные минусы. Эти косметические процедуры могут вызвать отеки, синяки, асимметрию и "застывание" лица (становится как маска), обвислость бровей и век. Эксперты предупреждают и о более серьезных последствиях — анафилаксии, одышке и головной боли.
"При длительном лечении пациентка может привыкнуть к тому, что у нее нет потребности или возможности сокращать мышцы лица, и со временем она "научится" избегать этого", — добавляет Биндер.
Поэтому каждый должен принимать решение самостоятельно, насколько ему необходима эта процедура.
Кстати, "уколы красоты" чрезвычайно популярны во всем мире. В 2022 году в США было проведено более 8,7 миллиона процедур.
Но нужно обращаться к профессионалам с многолетним опытом работы, предварительно проконсультировавшись с семейным врачом.
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