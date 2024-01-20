Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Фан

Одна из близняшек колола ботокс в течение 20 лет, а другая — нет: кто из них сейчас выглядит лучше

Инъекции ботокса, уколы красоты, косметические процедуры, внешность, красота, как сохранить молодость, фото, эксперимент
Фото: American Medical Association | На фото А женщина, не делавшая инъекции, а на фото D та, которая проводила процедуры регулярно

Эксперимент показал невероятную разницу во внешности от длительного использования популярной косметической инъекции.

Related video

Уникальное 20-летнее наблюдение за идентичными близнецами наглядно продемонстрировало, как ботокс меняет внешность. Подробнее об этом исследовании написал британский таблоид Daily Mail.

Одна из сестер, которым на момент начала эксперимента в 2006 году было по 38 лет, регулярно делала инъекции ботокса, а другая отказывалась от подобных процедур. Потом их лица сравнили, чтобы выявить интенсивность проявления признаков старения.

Инъекции ботокса, уколы красоты, косметические процедуры, внешность, красота, как сохранить молодость, фото, эксперимент Fullscreen
Женщина слева жила без инъекций, на фото С и D — ее сестра, которая регулярно колола ботокс
Фото: American Medical Association

Итак, у женщины, которая регулярно проводила инъекции, кожа была более гладкой, а морщины менее глубокими. А вот у ее сестры можно увидеть выраженные морщины на лбу и "гусиные лапки".

Читайте также:

Похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами

Невеста поделилась фото обручального кольца, но людей озадачили ее ногти

Женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы

В 2012 году, когда женщинам исполнилось по 44, различия стали еще более очевидными. Лицо сестры, которая отказалась от процедур, выглядело более "опухшим" с расплывчатыми чертами.

По мнению доктора Уильяма Биндера, автора исследования, длительное использование ботокса не только расслабляет мимические мышцы, но и меняет поведение человека — он перестает хмуриться и морщить лоб. Это, в свою очередь, помогает замедлить появление морщин.

Инъекции ботокса, уколы красоты, косметические процедуры, внешность, красота, как сохранить молодость, фото, эксперимент Fullscreen
Ботокс помогает замедлить появление морщин, говорят эксперты
Фото: American Medical Association

Ученый говорит, что выработка коллагена и эластина, белков, которые обеспечивают структуру и эластичность кожи, с возрастом уменьшается. Кожа становится тоньше, суше и не способна сохранять форму.

В использовании ботокса есть и существенные минусы. Эти косметические процедуры могут вызвать отеки, синяки, асимметрию и "застывание" лица (становится как маска), обвислость бровей и век. Эксперты предупреждают и о более серьезных последствиях — анафилаксии, одышке и головной боли.

"При длительном лечении пациентка может привыкнуть к тому, что у нее нет потребности или возможности сокращать мышцы лица, и со временем она "научится" избегать этого", — добавляет Биндер.

Инъекции ботокса, уколы красоты, косметические процедуры, внешность, красота, как сохранить молодость, фото, эксперимент Fullscreen
Женщина слева жила без инъекций, справа ее сестра, которая регулярно колола ботокс
Фото: American Medical Association

Поэтому каждый должен принимать решение самостоятельно, насколько ему необходима эта процедура.

Кстати, "уколы красоты" чрезвычайно популярны во всем мире. В 2022 году в США было проведено более 8,7 миллиона процедур.

Но нужно обращаться к профессионалам с многолетним опытом работы, предварительно проконсультировавшись с семейным врачом.

Читайте также:

Художница из Испании решила выйти замуж за голограмму

18-летняя девушка рассказала об отношениях с 60-летним мужчиной

Девушка побывала в родном городе жениха и узнала страшную правду о нем

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.