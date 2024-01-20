Ловили бутылкой и пакетом: шокированные пассажиры нашли змею в салоне самолета (видео)

Представители авиакомпании попросили пассажиров быть бдительными и не брать в салон животных без согласования с перевозчиком.

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На борту самолета авиакомпании Thai AirAsia, следовавшего по маршруту Бангкок — Пхукет (Таиланд), шокированные пассажиры заметили змею, которая ползала над багажными полками. Соответствующее видео появилось в TikTok и Х (бывший Twitter) и быстро стало вирусным.

"Я увидела какое-то шевеление и подумала, что мне просто показалось. Но оказалось, что это настоящая змея! Люди в ужасе разбежались", — вспоминает тот ужасный случай одна из пассажирок.

На опубликованном ролике, который собрал огромное количество просмотров, можно увидеть, как член экипажа пытается поймать рептилию с помощью пластиковой бутылки. Потом ему таки удается загнать змею в пакет для мусора.

После приземления самолет обыскали, чтобы убедиться в отсутствии других "попутчиков". К счастью, ничего подозрительного и опасного во время тщательного осмотра обнаружено не было.

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Рептилия, вероятно, пробралась на борт в чьей-то ручной клади. Представители авиакомпании попросили пассажиров быть бдительными и не брать в салон животных без согласования с перевозчиком.

В комментариях пользователи делятся своими догадками.

"Видимо, кто-то купил, чтобы привезти себе домой как сувенир. Нельзя было этого делать. Это так страшно. Поблагодарите бортпроводника"

"Теперь авиакомпании грозит банкротство"

"Похожа на безобидного ужа Lycodon davisonii (змея Бланфорда). Их не часто вылавливают для продажи или для приготовления экзотических блюд, вероятно, она сама залезла на борт"

На борту самолета авиакомпании Thai AirAsia нашли змею на борту самолета На борту самолета авиакомпании Thai AirAsia нашли змею на борту самолета Фото: TikTok

Позже "незваную гостью" идентифицировали — и это действительно оказалась уздечковая змея Бланфорда, она не ядовита.

Кстати, этот инцидент напомнил многим фильм "Змеи в самолете" с Сэмюэлом Джексоном в главной роли. К счастью, на этот раз все обошлось без жертв и паники.

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