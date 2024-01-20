Ловили бутылкой и пакетом: шокированные пассажиры нашли змею в салоне самолета (видео)
Представители авиакомпании попросили пассажиров быть бдительными и не брать в салон животных без согласования с перевозчиком.
На борту самолета авиакомпании Thai AirAsia, следовавшего по маршруту Бангкок — Пхукет (Таиланд), шокированные пассажиры заметили змею, которая ползала над багажными полками. Соответствующее видео появилось в TikTok и Х (бывший Twitter) и быстро стало вирусным.
"Я увидела какое-то шевеление и подумала, что мне просто показалось. Но оказалось, что это настоящая змея! Люди в ужасе разбежались", — вспоминает тот ужасный случай одна из пассажирок.
На опубликованном ролике, который собрал огромное количество просмотров, можно увидеть, как член экипажа пытается поймать рептилию с помощью пластиковой бутылки. Потом ему таки удается загнать змею в пакет для мусора.
После приземления самолет обыскали, чтобы убедиться в отсутствии других "попутчиков". К счастью, ничего подозрительного и опасного во время тщательного осмотра обнаружено не было.
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Рептилия, вероятно, пробралась на борт в чьей-то ручной клади. Представители авиакомпании попросили пассажиров быть бдительными и не брать в салон животных без согласования с перевозчиком.
В комментариях пользователи делятся своими догадками.
- "Видимо, кто-то купил, чтобы привезти себе домой как сувенир. Нельзя было этого делать. Это так страшно. Поблагодарите бортпроводника"
- "Теперь авиакомпании грозит банкротство"
- "Похожа на безобидного ужа Lycodon davisonii (змея Бланфорда). Их не часто вылавливают для продажи или для приготовления экзотических блюд, вероятно, она сама залезла на борт"
Позже "незваную гостью" идентифицировали — и это действительно оказалась уздечковая змея Бланфорда, она не ядовита.
Кстати, этот инцидент напомнил многим фильм "Змеи в самолете" с Сэмюэлом Джексоном в главной роли. К счастью, на этот раз все обошлось без жертв и паники.
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