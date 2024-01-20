Мужчина нашел в подвале 40-летний напиток со "странными" свойствами (фото)
Британец говорит, что его находка — это прежде всего красивая реликвия, но содержимое вызывает по меньшей мере беспокойство.
Житель Великобритании нашел в своем подвале невероятную находку — 40-летнюю бутылку энергетического напитка Lucozade. Подробнее об этом он рассказал в одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.
"Я нашел в подвале бутылку Lucozade 40-летней давности", — отметил автор, добавив две фотографии. На этикетке под названием указано, что напиток "восстанавливает утраченную энергию" во время и после болезни.
По словам мужчины, дизайн стеклянной бутылки с красной этикеткой и королевской печатью явно указывает на то, что напиток был изготовлен по меньшей мере несколько десятилетий назад.
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Но одно из самых заметных отличий энергетика этого бренда тогда и сейчас — это цвет содержимого. Lucozade всегда был оранжевого окраса, а найденная в подвале жидкость напоминает деготь.
В комментариях сразу понеслось. Эта история вызвала ностальгию у многих пользователей. Кто-то вспомнил вкус оригинального Lucozade, кто-то — упаковку 1980-х. Юзеры также предложили британцу попробовать напиток на вкус.
- "Выпей это"
- "Ради общего блага тебе придется хотя бы пригубить"
- "Почему оно черное?"
- "Это так круто"
- "Очень крутой брендинг, хотелось бы, чтобы это выглядело так и до сих пор"
- "Тот факт, что он почернел, означает, что он готов"
- "72 калории на 100 мл?" А их поколение называет нас нездоровыми"
"Я не думаю, что мое тело выдержит такое количество энергии", — ответил энтузиастам автор сообщения.
Он добавил, что находка — это прежде всего красивая реликвия, но содержимое вызывает по меньшей мере беспокойство.
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