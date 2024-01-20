Мужчина нашел в подвале 40-летний напиток со "странными" свойствами (фото)

Британец говорит, что его находка — это прежде всего красивая реликвия, но содержимое вызывает по меньшей мере беспокойство.

Related video

Житель Великобритании нашел в своем подвале невероятную находку — 40-летнюю бутылку энергетического напитка Lucozade. Подробнее об этом он рассказал в одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

"Я нашел в подвале бутылку Lucozade 40-летней давности", — отметил автор, добавив две фотографии. На этикетке под названием указано, что напиток "восстанавливает утраченную энергию" во время и после болезни.

Бутылка энергетического напитка Lucozade, которой 40 лет Фото: Reddit

По словам мужчины, дизайн стеклянной бутылки с красной этикеткой и королевской печатью явно указывает на то, что напиток был изготовлен по меньшей мере несколько десятилетий назад.

Читайте также:

Книга 1913 года удивила пользователей соцсетей

Женщина купила на распродаже произведение искусства за 4 доллара

Мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома

Но одно из самых заметных отличий энергетика этого бренда тогда и сейчас — это цвет содержимого. Lucozade всегда был оранжевого окраса, а найденная в подвале жидкость напоминает деготь.

На этикетке под названием указано, что напиток "восстанавливает утраченную энергию" во время и после болезни Фото: Reddit На этикетке под названием указано, что напиток "восстанавливает утраченную энергию" во время и после болезни Фото: Reddit

В комментариях сразу понеслось. Эта история вызвала ностальгию у многих пользователей. Кто-то вспомнил вкус оригинального Lucozade, кто-то — упаковку 1980-х. Юзеры также предложили британцу попробовать напиток на вкус.

"Выпей это"

"Ради общего блага тебе придется хотя бы пригубить"

"Почему оно черное?"

"Это так круто"

"Очень крутой брендинг, хотелось бы, чтобы это выглядело так и до сих пор"

"Тот факт, что он почернел, означает, что он готов"

"72 калории на 100 мл?" А их поколение называет нас нездоровыми"

"Я не думаю, что мое тело выдержит такое количество энергии", — ответил энтузиастам автор сообщения.

Он добавил, что находка — это прежде всего красивая реликвия, но содержимое вызывает по меньшей мере беспокойство.

Читайте также:

Супруги купили старую лодку и превратили ее в дом на воде

Женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме

Женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме