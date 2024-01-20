Дома возле вулкана мгновенно раскупают: там есть одно преимущество, затмевающее все риски

Рынок аренды в этом районе также пережил всплеск: дома с тремя спальнями, которые раньше арендовали за 1500 долларов, теперь стоят аж 2300.

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Район Пуна на Гавайях — идеальное место для покупки недвижимости по доступной цене. Однако эта местность таит в себе смертельную опасность из-за близости к вулкану Килауэа. Несмотря на риски, сюда хлынул поток переселенцев в поисках своего рая, пишет издание New York Post.

В 2018 году извержение вулкана превратило Пуну в зону бедствия — под лавой оказалось более 700 домов. Как ни странно, но сегодня этот район демонстрирует самые высокие темпы роста населения на Гавайях.

Земля здесь стоит копейки — дешевле нет во всем штате. Несмотря на угрозу новых извержений, поток желающих не иссякает.

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Местный риелтор Джаред Гейтс называет Пуну "последним оплотом доступности" на Гавайях. И хоть ни один из разрушенных домов так и не был восстановлен, эта земля по-прежнему привлекает новых владельцев.

В 2018 году извержение вулкана превратило Пуну в зону бедствия Фото: Getty

Первые поселенцы в этих краях ценили нетронутую природу и возможность автономного проживания без коммуникаций. Затем сюда потянулись семьи с детьми и пенсионеры, которые искали выгодных предложения для покупки собственного жилья.

Рынок аренды в Пуне также пережил всплеск: дома с тремя спальнями, которые когда-то арендовали за 1500 долларов, теперь стоят аж 2300 долларов. По мнению Тины Гарбер, которая прожила здесь 21 год, новоселы не понимают трудностей жизни на вулканических землях.

Ни один из разрушенных домов так и не был восстановлен, но эта земля по-прежнему привлекает новых владельцев. Фото: Getty

Да и инфраструктура Пуны по-прежнему оставляет желать лучшего — в этом районе нет даже канализации и больницы. Многие до сих пор используют для личных нужд дождевую воду и выгребные ямы.

Именно поэтому эксперты по недвижимости советуют несколько раз подумать, прежде чем решиться сюда переехать.

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