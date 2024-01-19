Тайник с сотнями монет, найденный в простынях во время уборки, продали на аукционе (фото)

На монетах, относящихся к периоду с 1800-х годов по 21 век, были изображены такие монархи, как королева Виктория, король Георг V и королева Елизавета II.

Related video

Тайник с более чем 300 суверенными монетами, обнаруженный в доме в Лестершире (Великобритания), был продан на аукционе за 118 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Сотни монет нашли в наволочках и носках во время плановой уборки жилья. Аукционисты Hansons проводили очистку дома в Лестершире, когда при обыске бельевого сундука обнаружили 331 золотую монету.

На монетах, относящихся к периоду с 1800-х годов по 21 век, были изображены такие монархи, как королева Виктория, король Георг V и королева Елизавета II.

Читайте также:

Книга 1913 года удивила пользователей соцсетей

Женщина купила на распродаже произведение искусства за 4 доллара

Мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома

Коллекция ушла с молотка в аукционном доме Hanson Ross 17 января. Каждая монета оценивалась от 300 до 500 фунтов стерлингов. Все они были проданы за 90 768 фунтов стерлингов, а общая сумма с премией достигла 118 000 фунтов стерлингов.

"Это была удивительная находка, сделанная после того, как клиент поручил нам очистить дом. Наша команда славится своей тщательностью. Они проверяют каждый дюйм в доме. Речь идет не только об изящных или хрупких предметах, выставленных на всеобщее обозрение, но и о спрятанных вещах, которые зачастую представляют наибольшую ценность. Их можно найти в ящиках, шкафах, сумках и, как в данном случае, даже в старом носке. У людей множество тайников. Иногда это похоже на игру в прятки", — рассказал Чарльз Хэнсон, владелец компании Hansons.

Коллекция ушла с молотка в аукционном доме Hanson Ross 17 января Фото: коллаж Фокус

В данном случае рабочие проверяли чердак и белье в сундуке в спальне, когда обнаружили монеты. Сначала они увидели золотой блеск одной золотой монеты, а затем их стало намного больше. Некоторые были спрятаны в наволочке, а многие — в носке. По словам Хэнсона, клиент компании был потрясен и восхищен в равной степени.

"Это было похоже на прогулку по 300-летней истории. Коллекция запечатлела ход времени благодаря различным монархам, представленным на суверенах. Они также напомнили нам о продолжительности их правления. Из-за длительного пребывания на троне профили монет Виктории и Елизаветы менялись на протяжении десятилетий", — добавил владелец компании.

Читайте также:

Супруги купили старую лодку и превратили ее в дом на воде

Женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме

Женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме