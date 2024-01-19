Миллионер в 14 лет. Бизнесмен поделился несколькими простыми советами по заработку денег

Лукас Ройтман заработал миллионы долларов и поделился несколькими советами для тех, кто надеется пойти по его стопам.

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Лукас Ройтман стал одним из самых молодых миллионеров в мире после создания Airhand, революционной программы дополненной реальности, когда ему было всего 14 лет. Успешный предприниматель дал несколько простых советов по заработку денег. Об этом пишет Daily Star.

Всего в 14 лет Лукас Ройтман стал миллионером, изобретя в своей спальне приложение под названием Airhand.

Программа дополненной реальности стала настолько популярной, что в том же году ее приобрела международная компания за миллионы долларов. Но Лукас не остановился на достигнутом и продолжил работать в технологическом секторе, сосредоточившись на искусственном интеллекте и робототехнике. Его последнее предприятие, Adia Robotics, было недавно куплено компанией Apple за 55 миллионов долларов.

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Сейчас парень живет в Нью-Йорке, и уроженец Аргентины поделился несколькими советами для тех, кто надеется пойти по его стопам. Он считает, что учеба в Стэнфордском университете научила его стойкости и настойчивости.

"Принятие этих вызовов было крайне важным. В университете я не только получил образование мирового класса, но и понял, что такое стойкость. Это не просто переносить трудные времена, но и находить в них рост и возможности", — сказал он.

Сейчас парень живет в Нью-Йорке Фото: Jam Press

Лукас, технологический магнат, считает свою страсть и любопытство "основой" своей карьеры. Он думает, что другим людям важно найти похожие качества в себе. Предприниматель также верит в постоянное обучение и адаптацию, которые, по его словам, необходимы в постоянно меняющемся технологическом ландшафте.

"Инновации — это ключевой фактор, который отличает выдающиеся проекты от обычных", — отметил он.

Мужчине нравятся танцы, скалолазание и игра на фортепиано Фото: Jam Press

Несмотря на плотный график работы, Лукас не забывает уделять время своим увлечениям. Мужчине нравятся танцы, скалолазание и игра на фортепиано. Он говорит, что отрыв от рутины — это ключевой момент. Лукас добавил, что время, проведенное с друзьями и семьей, помогает ему не унывать и напоминает о том, как важно вести полноценную жизнь. Несмотря на большую загруженность, он считает, что сбалансированный подход к жизни — это главное на пути к становлению.

"Ответ прост — любите то, что вы делаете, и баланс сам вас найдет. Мост между мечтой и реальностью строится на упорстве, страсти и бесконечном любопытстве", — добавил он.

Ранний успех молодого миллионера можно отнести к его подростковому возрасту, когда он создал Airhand, приложение, позволяющее пользователям управлять компьютером с помощью движений рук. Его инновационное изобретение привлекло внимание инвесторов и принесло ему состояние.

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