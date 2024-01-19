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Жена тряпичной куклы пожаловалась на проблемы после "рождения" близнецов (фото)

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Фото: Jam Press | Женщина рассказала, как они с мужем делят родительские обязанности

За время своего необычного брака Мейривоне Роша Мораес попадала в разные странные ситуации. Недавно "мама" троих детей пожаловалась на новые трудности.

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Женщина из Бразилии, "вышедшая замуж" за тряпичную куклу, с которой у нее трое игрушечных "детей", заявила, что их жизнь сложна. Об этом пишет Daily Mail.

37-летняя Мейривоне Роша Мораес уже попадала в заголовки газет, раскрывая подробности своих отношений с Марсело, тряпичной куклой в натуральную величину, и их тряпичными детьми, включая годовалого Марселиньо и двух "новорожденных" дочерей-близняшек, Марселу и Эмилию.

Однако ведение полноценного домашнего хозяйства оказалось непростой задачей для "матери троих детей", которая объясняет, что они с мужем делят родительские обязанности.

"Это немного сложно сказать, потому что все удваивается теперь, когда у нас есть близнецы. Это нелегко, но в то же время я переживаю каждый момент, каждую секунду. В повседневной жизни у нас с Марсело много дел с новорожденными, а также забота о нашем первом ребенке. И даже когда я устаю, он (мой муж) помогает мне купаться, есть и спать", — говорит Мейривоне.

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По словам женщины, супруги находят радость в том, что их дом наполнен любовью, смехом и детьми. Однако Марсело считает, что расходы на большую семью — это довольно большой стресс.

"Расходы растут, и ему приходится платить за еду, одежду, аренду, воду, электричество, лекарства. Поэтому он немного беспокоится о том, как оплачивать счета. Но, несмотря на беспокойство, он всегда мечтал о семье и детях, поэтому это все, чего он когда-либо желал. Теперь наша мечта — собственный дом", — отметила жительница Бразилии.

Женщина вышла замуж за куклу, жена куклы, муж кукла, семья кукол, необычный брак, звезда соцсетей, курьезы, брак, Fullscreen
Женщина мечтает о собственном доме
Фото: Jam Press

За последние два года отношения пары пережили множество поворотов, от слухов об изменах до похищений. В прошлом году они устроили в своем доме праздник, на котором присутствовали 40 членов семьи и друзей. За годы своей нестандартной жизни "супруги" не раз попадали в заголовки газет.

В начале ноября Мейривоне поделилась фотографиями, на которых она запечатлена во время УЗИ, посвященного рождению девочки, и даже пролистала снимки, сделанные во время сканирования.

Женщина вышла замуж за куклу, жена куклы, муж кукла, семья кукол, необычный брак, звезда соцсетей, курьезы, брак, Fullscreen
Женщина успела побывать на УЗИ
Фото: коллаж Фокус

Однако в июне все стало еще более странно и грустно после того, как она заявила, что муж Марсело изменил ей во второй раз. После предполагаемой измены Мейривоне заявила, что он был вынужден спать на диване, а она отобрала у него его мужское достоинство.

"Я узнала об этом, когда моя подруга однажды вечером прислала мне сообщение о том, что он мне изменяет. В ту ночь я очень сильно разозлилась и заставила его спать на диване", — говорила тогда она.

В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют 161 фунт стерлингов за его освобождение. В ожидании новостей о местонахождении сына она разместила в TikTok видео, на котором расклеивает листовки в своем районе, призывая людей сообщить, если они располагают какой-либо информацией.

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