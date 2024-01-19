Жена тряпичной куклы пожаловалась на проблемы после "рождения" близнецов (фото)

За время своего необычного брака Мейривоне Роша Мораес попадала в разные странные ситуации. Недавно "мама" троих детей пожаловалась на новые трудности.

Related video

Женщина из Бразилии, "вышедшая замуж" за тряпичную куклу, с которой у нее трое игрушечных "детей", заявила, что их жизнь сложна. Об этом пишет Daily Mail.

37-летняя Мейривоне Роша Мораес уже попадала в заголовки газет, раскрывая подробности своих отношений с Марсело, тряпичной куклой в натуральную величину, и их тряпичными детьми, включая годовалого Марселиньо и двух "новорожденных" дочерей-близняшек, Марселу и Эмилию.

Однако ведение полноценного домашнего хозяйства оказалось непростой задачей для "матери троих детей", которая объясняет, что они с мужем делят родительские обязанности.

"Это немного сложно сказать, потому что все удваивается теперь, когда у нас есть близнецы. Это нелегко, но в то же время я переживаю каждый момент, каждую секунду. В повседневной жизни у нас с Марсело много дел с новорожденными, а также забота о нашем первом ребенке. И даже когда я устаю, он (мой муж) помогает мне купаться, есть и спать", — говорит Мейривоне.

Читайте также:

Похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами

Невеста поделилась фото обручального кольца, но людей озадачили ее ногти

Женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы

По словам женщины, супруги находят радость в том, что их дом наполнен любовью, смехом и детьми. Однако Марсело считает, что расходы на большую семью — это довольно большой стресс.

"Расходы растут, и ему приходится платить за еду, одежду, аренду, воду, электричество, лекарства. Поэтому он немного беспокоится о том, как оплачивать счета. Но, несмотря на беспокойство, он всегда мечтал о семье и детях, поэтому это все, чего он когда-либо желал. Теперь наша мечта — собственный дом", — отметила жительница Бразилии.

Женщина мечтает о собственном доме Фото: Jam Press

За последние два года отношения пары пережили множество поворотов, от слухов об изменах до похищений. В прошлом году они устроили в своем доме праздник, на котором присутствовали 40 членов семьи и друзей. За годы своей нестандартной жизни "супруги" не раз попадали в заголовки газет.

В начале ноября Мейривоне поделилась фотографиями, на которых она запечатлена во время УЗИ, посвященного рождению девочки, и даже пролистала снимки, сделанные во время сканирования.

Женщина успела побывать на УЗИ Фото: коллаж Фокус

Однако в июне все стало еще более странно и грустно после того, как она заявила, что муж Марсело изменил ей во второй раз. После предполагаемой измены Мейривоне заявила, что он был вынужден спать на диване, а она отобрала у него его мужское достоинство.

"Я узнала об этом, когда моя подруга однажды вечером прислала мне сообщение о том, что он мне изменяет. В ту ночь я очень сильно разозлилась и заставила его спать на диване", — говорила тогда она.

В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют 161 фунт стерлингов за его освобождение. В ожидании новостей о местонахождении сына она разместила в TikTok видео, на котором расклеивает листовки в своем районе, призывая людей сообщить, если они располагают какой-либо информацией.

Читайте также:

Художница из Испании решила выйти замуж за голограмму

18-летняя девушка рассказала об отношениях с 60-летним мужчиной

Девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем