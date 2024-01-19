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Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг страны для приготовления ужина (фото)

Бездомный сжег флаг своей страны, флаг Вьетнама, сжег флаг, арестовали за флаг, нынешний режим, плохая власть, бездомный
Фото: Radio Free Asia | Мужчину отвергла семья

В беседе с сотрудниками полиции бездомный рассказал, что власти не смогли защитить его и поэтому он все потерял.

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43-летний Фам Конг Хунг Нхан из Вьетнама грозит 3 года тюрьмы после того, как он показал в соцсети кадры того как он сжигает флаг страны. Об этом пишет Radio Free Asia.

Бездомный мужчина был арестован после того, как он якобы опубликовал в Facebook видео, на котором он кинул флаг страны в огонь с целью приготовления своего ужина. Нхан живет в провинции Ба Риа-Вунгтау на юге Вьетнама.

Мужчина был задержан полицейским следственным управлением города Ба Риа по обвинению в "оскорблении национального флага" в соответствии со статьей 351 Уголовного кодекса Вьетнама. Это нарушение наказывается тюремным заключением сроком до трех лет и общественными работами.

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Власти утверждают, что 9 декабря 2023 года Нхан оставил мешок с собранным им мусором для продажи перед одним из домов, а сам пошел купить кофе, а когда вернулся, обнаружил, что мешок исчез. В гневе он сорвал флаг с одного из домов и отнес их в свое убежище на пустом участке. Позже вечером, он использовал свой мобильный телефон, чтобы записать, как он кладет флаг в свою дровяную печь, пока готовится ужин. На следующий день Нхан выложил почти четырехминутное видео на свой аккаунт в Facebook.

Бездомный сжег флаг своей страны, флаг Вьетнама, сжег флаг, арестовали за флаг, нынешний режим, плохая власть, бездомный Fullscreen
Мужчина считал, что власти не смогли защитить его
Фото: Radio Free Asia

В докладе полиции приводятся показания Нхана о том, что члены его семьи отвергали его, поскольку он был бездомным и вынужден был зарабатывать на жизнь сбором мусора на продажу. Он считал, что власти не смогли защитить его.

Издание отмечает, что мужчина использовал свой аккаунт в Facebook для размещения и распространения историй, фотографий и видеороликов оскорбительного для национального флага содержания, искажающих и порочащих честь и достоинство отцов-основателей и лидеров партии и государства, искажающих правду революционной истории и порочащих народное правительство и социалистический режим во Вьетнаме.

Аккаунт в Facebook Hung Van Pham Cong, который предположительно принадлежит Няну, имеет более 4 000 подписчиков и содержит ряд постов, восхваляющих флаг бывшей Республики Вьетнам и критикующих нынешний режим.

В последующие дни видео с горящим флагом несколько раз было удалено.

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