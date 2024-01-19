Только "очень умные люди" смогут решить простую загадку и избежать "верной смерти"

Есть две тропы — одна ведет к "вечному счастью", а другая к летальному исходу. У игроков в распоряжении только одна "подсказка", после которой нужно сделать выбор.

Related video

Простой тест заставляет игроков проверять быстроту принятия решений. Главная задача человека выбрать один из двух путей, который поможет "решить вашу судьбу". Проверить себя предлагает британский таблоид The Mirror.

Авторы головоломки утверждают, что если человек сможет решить ее, то он относится к категории "очень умных людей".

Издание отмечает, что чем больше человек тренирует свой мозг, решая сложные головоломки и проходя различные тесты головоломки, тем умнее он становится. Эта викторина заставляет игроков думать сразу и проверяет скорость принятия решений.

Читайте также:

Лишь единицы смогут найти спрятавшееся животное за 15 секунд

Люди, которые нашли оленя в зимнем лесу, обладают орлиным зрением

Только 3% людей увидят колокольчик среди мерцающих ключей за 11 секунд

В вопросе фигурируют два пути — один ведет к "вечному счастью", а другой — к "верной смерти". Ваша задача — задать всего один вопрос людям, которых вы встретите на своем пути, чтобы они помогли решить вашу судьбу.

Тест

Вы идете по дороге и доходите до развилки. Один путь ведет к "верной смерти", другой — к "вечному счастью". Вы не знаете, какой из них выбрать.

На середине развилки вы встречаете двух братьев, которые знают, какой дорогой идти. Один брат всегда говорит правду, а другой всегда лжет. Вы можете задать им только один вопрос.

Как бы вы определили, по какой дороге идти?

Ответ

Спросите каждого брата: "Если бы ты был своим братом, какой путь, по твоему мнению, ведет к вечному счастью?"

Допустим, путь справа ведет к "вечному счастью". После того как вы зададите свой вопрос, оба брата скажут вам одно и то же: "Он бы сказал, что левая дорога ведет к вечному счастью".

Как объяснил пользователь Reddit OnscreenForecaster, "в любом случае… человек выберет противоположное тому, что они оба скажут, потому что один говорит правду о том, что это ложь, а другой лжет о том, что это правда".

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Читайте также:

Люди, которые нашли летучую мышь среди кошек, обладают орлиным зрением

Только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд

Только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа