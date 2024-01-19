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Пятеро женщин рассказали об одновременной беременности от музыканта (фото, видео)

Беременность, роды, многодетный отец, шведская семья, полиаморные отношения, США, курьезы, видео, фото
Фото: TikTok | Зедди Уилл из Нью-Йорка станет многодетным отцом

На видеозаписи с вечеринки можно увидеть, как мамы танцуют и едят вместе и, кажется, наслаждаются компанией друг друга.

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22-летний музыкант Зедди Уилл из Нью-Йорка (США) недавно организовал вечеринку, на которую пригласил пятерых беременных от него подруг. О его истории написало издание New York Post.

Сообщается, что потрясающую новость подтвердила на своей странице в TikTok одна из партнерш мужчины, 29-летняя Лиззи Эшли. Женщина продемонстрировала приглашение на праздничный вечер, который состоялся в воскресенье, 14 января, в Квинсе. А также опубликовала милые фото — на них счастливый Уилл и пять будущих мам с округлившимися животами.

"Я думаю, теперь мы сестры-супруги", — подписала ролик Эшли, намекая на популярное реалити-шоу о жизни полигамной семьи.

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Сам Уилл и его подруги утверждают, что согласились на такой необычный союз ради блага детей. Они мечтают вырастить большую и дружную семью и уверены, что любовь может принимать самые неожиданные формы в современном мире.

Беременность, роды, многодетный отец, шведская семья, полиаморные отношения, США, курьезы, видео, фото Fullscreen
Зедди Уилл из Нью-Йорка осчастливил 5 женщин
Фото: TikTok

"Посмотрите на нашу прекрасную семью! Мы любим нашего папу! И не собираемся разрушать жизнь наших малышей", — утверждают будущие матери.

На видео с вечеринки можно увидеть, как мамы танцуют и едят вместе и, кажется, наслаждаются компанией друг друга. Однако, несмотря на то, что семья приняла с пониманием их нетрадиционный стиль жизни, в TikTok недоброжелатели критикуют это решение, называя его непристойным и аморальным.

  • "Стыдно, не буду врать"
  • "Как по мне, это отвратительно"
  • "К чему катится этот мир?"
  • "Единственное, что имеет значение, — способен ли он заботиться об этих женщинах и их детях. Если им это нравится, то надо принять такую позицию"
  • "Похоже на какое-то гетто, но это лучше, чем абьюзивные отношения"
  • "Пожалуйста, скажите мне, что это неправда"
Беременность, роды, многодетный отец, шведская семья, полиаморные отношения, США, курьезы, видео, фото Fullscreen
Будущие матери говорят, что очень счастливы
Фото: TikTok

В свою очередь, менеджер Уилла говорит, что он достаточно зрелый, чтобы справиться с ролью многодетного отца.

"Общество изменилось и изменилась современная динамика отношений. Суть заключается в переосмыслении, отходе от привычных практик из-за давления общества", — убежден он.

@lizzyashmusic Replying to @No Thank You for doing our MAKEUP 🥹 @Thumbermia #makeup #5babymommas #pregnancy #babyshower ♬ original sound - Lizzy Ashliegh

Однако психологи отмечают, что подобные эксперименты редко заканчиваются хорошо, ведь детям нужна стабильная семья, а не хаос в отношениях их родителей.

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