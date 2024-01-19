Не туда нажал: пассажир самолета пошел в туалет и не вернулся (фото)

Во время рейса из Мумбаи в Бенгалур авиаперевозчика SpiceJet произошел курьезный инцидент.

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Неприятный инцидент произошел на одном из рейсов индийского бюджетного авиаперевозчика SpiceJet. Пассажир случайно оказался заперт в туалете на протяжении почти всего полета. Об этом курьезном случае пишет издание Indian Express.

Сообщается, что мужчина отправился в туалет вскоре после взлета самолета, следовавшего рейсом из Мумбаи в Бенгалур. Однако не так закрыл двери, поэтому их заклинило, вероятно, из-за поломки замка. Несмотря на отчаянные попытки членов экипажа освободить мужчину из ловушки, им это не удалось.

"Пассажир, к сожалению, застрял в туалете примерно на час", — говорится в официальном заявлении авиакомпании SpiceJet.

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Чтобы успокоить пассажира, бортпроводники засунули под дверь туалета записку. В ней говорилось о том, что инженеры немедленно освободят его после приземления.

"Сэр, мы сделали все возможное, чтобы открыть дверь, но не смогли. Не паникуйте. Мы приземляемся через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза, сядьте на нее и обезопасьте себя. Как только откроется главная дверь, придет инженер", — указано в тексте.

Бортпроводники передали заблокированному пассажиру записку Фото: New York Post

Так и случилось. Когда самолет приземлился в аэропорту назначения, на борт поднялись два инженера. Они взломали дверь туалета и вызволили пассажира после часового заточения. Врачи "скорой" оперативно оказали напуганному мужчине медицинскую помощь, он не пострадал.

Авиакомпания SpiceJet, в свою очередь, принесла свои извинения пострадавшему и полностью возместила стоимость билета. В официальном заявлении они написали, что глубоко сожалеют об этом травматическом инциденте.

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