Смеялись, а теперь завидуют: девушка с ростом 1,2 м стала моделью и иконой стиля (фото)

Американка разрушает стереотипы относительно внешности и открывает путь к подиуму для людей с инвалидностью.

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33-летняя Глори Киньонес из Нью-Йорка, что в США, с детства мечтала стать моделью, несмотря на врожденное заболевание из-за нарушения роста костей. Ее путь в индустрию моды был тернистым, поскольку девушка еще с детства пережила немало хейта и травли от сверстников. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Родители Глори узнали о диагнозе, когда она была в утробе матери, и даже хотели сделать аборт. В школе девочка подвергалась травле и оскорблениям от одноклассников из-за своего невысокого роста. Но она никогда не сдавалась и удивляла всех своим уникальным стилем.

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После школы американка получила степень по уголовному праву, хотя мечту о подиуме не оставляла. В 2015 году ее неожиданно пригласили принять участие в Неделе моды в Нью-Йорке, чтобы продемонстрировать разнообразие женской красоты. Тот опыт многое изменил, а также привил девушке настоящую любовь к индустрии.

33-летняя Глори Киньонес вдохновляет людей с инвалидностью Фото: SWNS

С тех пор Глори регулярно выходила на подиум, чтобы продемонстрировать новые коллекции лучших дизайнеров в мире. Своим примером она доказывает, что любые заболевания и дефекты не помеха для современной модели, а также вдохновляет миллионов людей с ограниченными возможностями бороться за свою мечту и никогда не сдаваться.

33-летняя Глори Киньонес вдохновляет людей с инвалидностью Фото: SWNS 33-летняя Глори Киньонес вдохновляет людей с инвалидностью Фото: SWNS

"Выйти на подиум для меня — это осуществление заветной мечты. Мне всегда казалось, что я рождена, чтобы быть моделью. Обожаю модельный бизнес и получаю от этого удовольствие. В будущем хочу стать креативным директором модного лейбла и руководить собственными шоу. Убеждена, что мы можем достичь всего, чего на самом деле хотим", — признается Киньонес.

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