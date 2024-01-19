Ничего невозможно поделать: застройщик снес люксовые дома со всеми удобствами (фото)

Представители компании-застройщика заявили, что возводят дома высокого качества, поэтому вынуждены признать ошибку и исправить ее, несмотря на убытки.

Related video

Застройщик Barratt David Wilson Homes признал наличие дефектов в фундаменте части объектов недвижимости в новом жилом комплексе недалеко от Кембриджа (Великобритания). Вскоре 36 объектов необходимо снести или перестроить, пишет издание The Sun.

Сообщается, что работы по демонтажу будут продолжаться еще 12 недель. Строители по возможности будут использовать кирпич, черепицу, двери, окна и другие материалы от разрушенных объектов.

Снос домов Darwin Green Фото: Bav Media

Новый жилой комплекс рассчитан на 1593 коттеджа, а также включает парк, начальную школу, супермаркет, библиотеку и спортивные сооружения. Однако в июне прошлого года застройщик обнаружил, что часть домов не соответствует необходимым стандартам качества.

Читайте также:

Женщина так сильно похудела, что у нее начали выпадать волосы

Врачи обнаружили 35-летнего "каменного ребенка" в утробе женщины

Пилот вслепую посадил самолет после того, как лазер попал ему в глаза

Это большая проблема, поскольку некоторые секции, подлежащие сносу, уже были проданы, хотя никто еще не успел туда въехать. Другие проекты все еще на этапе возведения — сейчас идет вторая фаза застройки комплекса. Согласно прайсу, жилье там продается по цене до 851 тысячи фунтов стерлингов.

Представители компании заявили, что возводят дома высокого качества, поэтому вынуждены признать ошибку и исправить ее, несмотря на убытки.

"Как пятизвездочный застройщик, мы должны обеспечивать качество. Во время проверок мы обнаружили, что небольшое количество незаселенных объектов в нашем комплексе Darwin Green не соответствует нашим высоким стандартам. К сожалению, самый эффективный способ исправить это на данном этапе — снести их и потом отстроить заново", — объясняют они.

Новый жилой комплекс рассчитан на 1593 коттеджа Фото: Bav Media

Местные власти, в свою очередь, выразили возмущение происходящим.

Читайте также:

Мужчина ожил, когда машина скорой помощи наехала на выбоину

Врачи удалили 300 камней из почки девушки

Женщина подавилась едой, а потом проглотила зубную щетку